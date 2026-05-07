¿Prohibidas las pantallas y celulares? Las reglas clave de William y Kate Middleton para criar a sus hijos

La crianza de príncipe William y Kate Middleton está generando conversación, y no es casualidad. En una era dominada por pantallas, su postura como padres destaca por ser clara: poner límites al uso de celulares y tecnología desde casa.

¿Prohibidas las pantallas? La regla que más llama la atención

Uno de los puntos más comentados es que sus hijos —incluidos el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis— no cuentan con teléfonos móviles propios, al menos por ahora.

Lejos de ser una decisión extrema, responde a una filosofía muy concreta: proteger su infancia y fomentar relaciones más reales y presentes. En distintas ocasiones, el príncipe William ha dejado claro que en casa son bastante estrictos con el uso de dispositivos.

¿La idea? Menos pantallas, más conexión familiar

Más allá de una simple regla, el enfoque de la pareja apunta a algo más profundo. Kate Middleton ha hablado sobre cómo el exceso de tecnología puede afectar el desarrollo emocional de los niños, generando desconexión en la vida cotidiana.

Por eso, en su dinámica familiar, priorizan actividades como:

juegos al aire libre, deportes, lectura y tiempo de calidad juntos. El objetivo no es aislar a sus hijos del mundo digital, sino enseñarles a relacionarse con él de forma equilibrada.

Límites claros (pero realistas)

Aunque su crianza puede parecer estricta, la tecnología no está completamente prohibida. Los niños sí pueden acceder a pantallas en ciertos momentos, pero siempre bajo supervisión y con horarios definidos.

Entre sus reglas más conocidas destacan:

Evitar dispositivos durante las comidas

Reducir el uso antes de dormir

Priorizar espacios sin pantallas en familia

Una crianza alineada con los nuevos tiempos

Curiosamente, el enfoque de príncipe William y Kate Middleton coincide con lo que muchos expertos recomiendan hoy: limitar el tiempo frente a pantallas para favorecer la atención, la creatividad y los vínculos afectivos.

En un mundo donde los dispositivos están en todas partes, su forma de criar no solo refleja una decisión personal, sino también una tendencia global.