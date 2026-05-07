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Meghan Markle nos enseña a llevar la camisa de rayas este verano 2026

Si estabas buscando inspiración para vestir elegante sin complicarte este verano, Meghan Markle tiene la respuesta.

Mayo 07, 2026 • 
Karen Luna
The Duke And Duchess Of Sussex Visit Australia - Day 4

Meghan Markle nos enseña a llevar la camisa de rayas este verano 2026

Getty Images

Hay prendas que nunca fallan, pero de vez en cuando alguien las reinventa… y sí, esta vez fue Meghan Markle. Durante su visita a Bondi Beach, la duquesa apostó por un look tan sencillo como impecable: camisa de rayas azules con pantalón blanco, confirmando que el estilo relajado y pulido será clave este verano 2026.

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Un look clásico que se siente completamente actual

En el cuarto día de su gira por Australia junto al príncipe Harry, Meghan se reunió con voluntarios del Bondi Surf Bathers’ Life Saving Club, una institución histórica fundada en 1907 que ha sido clave en la protección de bañistas.

Para esta aparición, eligió una camisa de rayas en tonos azules, ligeramente holgada, combinada con un pantalón blanco de corte limpio. El resultado fue un outfit que equilibra perfectamente lo casual con lo sofisticado, ideal para climas cálidos y agendas activas.

The Duke And Duchess Of Sussex Visit Australia - Day 4

Si estabas buscando inspiración para vestir elegante sin complicarte este verano, Meghan Markle tiene la respuesta.

Getty Images

Por qué la camisa de rayas vuelve a ser tendencia

La camisa de rayas es un básico eterno, pero este 2026 regresa con fuerza gracias a su versatilidad. En el caso de Meghan, el truco está en apostar por siluetas relajadas y colores claros, que aportan ligereza visual y elegancia sin esfuerzo.

El pantalón blanco, por su parte, eleva automáticamente el look. No solo ilumina el conjunto, también crea ese contraste limpio que estiliza y funciona tanto para el día como para eventos más formales. Además, este tipo de outfit encaja perfecto con la tendencia actual de “lujo silencioso”, donde menos es más y los básicos bien elegidos hablan por sí solos.

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Más allá de la moda, este look también estuvo ligado a un momento significativo. La visita a Bondi Beach incluyó un encuentro con socorristas voluntarios que han desempeñado un papel fundamental en la seguridad de la playa, incluso en situaciones críticas recientes.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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