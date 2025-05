3 tonos de pelo que no necesitan decoloración y son ideales para un look sofisticado

Un cambio de look no tiene que implicar un daño directo a las cabelleras, especialmente ahora que ya existen diversas alternativas para agregar color sin maltratarlas tanto. Una de estas opciones consiste en recurrir a tonalidades que no requieran pasar por procesos agresivos de decoloración, pero que al mismo tiempo luzcan radiantes.

¿Quieres transformar tu cabellera sin decoloración? 3 tonos que son perfectos para lograrlo

1. Pelo en color chocolate. Los castaños intensos y cálidos, como lo son los tintes chocolate, son una de las mejores apuestas al momento de buscar ideas para cambiar de color de pelo sin decoloración. Al ser un tono fuerte y dominante, permean bien en las cabelleras sin procesos químicos previos.

Y si esto fuera poco, se trata de uno de los aliados de estilo que son infalibles para iluminar el rostro. De modo que no solo estarás estrenando look, sino que lucirás renovada por completo.

Las melenas color chocolate son perfectas para quienes buscan un cambio de look sin decoloración Getty

2. Cabellera castaña con efectos cobrizos. El pelo cobrizo es uno de los estilos más atractivos para mujeres de todas las edades, pero lo cierto es que implican un esfuerzo considerable en cuanto a mantenimiento. Así que si no estás dispuesta a dedicarle tanto tiempo, pero aun así quieres un cambio de look en tendencia para verano 2025, puede que los tintes castaños con ligeros toques cobrizos sean tus aliados predilectos.

Las melenas castañas con tintes cobrizos son perfectos para un cambio de look favorecedor Getty Archivo

3. Melenas negro azulado. En el caso de aquellos que estén buscando una transformación total de tu cabellera, el negro con tintes azulados es la mejor opción. Debido a su intensidad, es capaz de impregnarse en las melenas con una sola aplicación.

El pelo negro es una opción infalible para transformar por completo las cabelleras Instagram. @vanessahudgens

Si te decides por este estilo, recuerda que se trata de un color que es complicado de eliminar, por lo que al menos en un par de años deberás llevar el pelo oscuro, pes pasar a tonos más claros sí requerirá de extracciones. Por otra parte, la sugerencia del efecto azul es para evitar que se endurezcan las facciones, ya que de lo contrario se corre el riesgo de caer en los tintes que envejecen al instante.