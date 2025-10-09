Suscríbete
4 colores de uñas que son tendencia en Paris Fashion Week y que rejuvenecen las manos

Si hay algo que aprendimos de la Paris Fashion Week, es que el lujo está en los detalles y el manicure no fue excepción.

October 08, 2025 
Karen Luna
uñas rojas.png

5 colores de uñas que son tendencia en Paris Fashion Week y que rejuvenecen las manos

Getty Images

Este otoño-invierno 2025, las uñas se llevan con naturalidad, brillo y tonos que disimulan imperfecciones, iluminan la piel y aportan un aire juvenil. Los expertos en belleza coinciden en que no se trata de colores estridentes, sino de elegir esos matices que hacen que las manos luzcan con carácter. Aquí te cuento cuatro tonos que están sonando fuerte y cómo puedes adaptarlos para verte radiante.

1. Tonos café/marrones cálidos

El marrón está más vivo que nunca. Tonos como el mocha mousse —que fue nombrado color del año por Pantone—, se han convertido en favoritos de celebridades y estilistas.

¿Qué los hace rejuvenecedores? Aportan calidez a la piel, disimulan venitas o rojez, y no muestran tanto desgaste por uñas largas o esmalte descascarado. Si usas un barniz brillante o ligeramente satinado, ese toque de luz hace que parezca que tus manos están más frescas.

Uñas chocolate

Las uñas chocolate son ideales para el otoño 2024

Getty Images

2. Rojos profundos/claro-vino (deep cherry/red wine)

Los rojos oscuros con matices vinosos han vuelto como alternativa elegante y audaz.

Estos tonos tienen algo poderoso: instantáneamente contrastan con la palidez del invierno, dan presencia sin ser chillones, y proyectan seguridad. Si tus manos tienen líneas o dedos cortos, un rojo vino brillante ayuda a alargar visualmente y hacer que luzcan más pulidas.

uñas rojas.png

5 diseños de uñas rojas, cortas y bonitas que son perfectas para ir a la oficina

Getty Images

3. Neutrales con brillo perlado o efecto “nude mejorado”

Colores suaves tipo beige, rosa empolvado o tonos cercanos al tono de la piel, pero con acabados nacarados, perlados o con brillo suave, están siendo muy recomendados.

La gracia de estos tonos es que son discretos, versátiles y magnéticos sin ser dramáticos. Perfectos si no quieres que tus manos “griten” estilo, pero sí hablen de cuidado y elegancia.

uñas de helado

Las uñas de helado son una opción infalible para un manicure elegante y rejuvenecido esta época veraniega

Getty

4. Azules oscuros / tonos joya fríos

Aunque no todos los diseñadores los usaron, los tonos azul profundo o joyas frías comenzaron a aparecer en tendencias de uñas para este año.

El azul oscuro da sofisticación, disimula manchas o irregularidades, y funciona muy bien con accesorios metálicos o prendas negras o grises. Esa mezcla frío-oscuro + brillo suele hacer que las manos se vean más definidas, más juveniles.

Uñas azul marino

Uñas azul marino para el otoño 2025

Getty Images

Tips prácticos para hacer que estos colores funcionen en tus manos

  • Opta por una forma de uñas media: ni demasiado largas, ni demasiado cortas; una forma ovalada o almendrada suaviza los dedos.
  • Cuida la cutícula y mantén las manos hidratadas; los tonos oscuros o brillantes resaltan cualquier imperfección.
  • Usa un top coat luminoso cuando sea apropiado para potenciar efectos perla, satinado o brillo espejo.
  • Elige colores que armonicen con tu tono de piel: cafés o beiges cálidos en pieles cálidas; rojos vinosos que tiren a magenta o azules intensos en pieles más frías.
Al final, lo que hace que unas uñas se vean rejuvenecidas no es solo el color, sino cómo combines brillo, forma, cuidado y actitud. Estas tendencias que están circulando realmente tienen el potencial de lograr ese efecto y lo mejor es que muchos son fáciles de lograr sin un gran esfuerzo. ¿Te late que prepare una mini guía visual con fotos reales de estas uñas para inspirarte?

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
