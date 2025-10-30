5 cortes de pelo bob que conquistarán el otoño e invierno 2025

El bob se ha convertido en uno de los cortes de pelo clásicos atemporales que se caracterizan por su modernidad, versatilidad y con la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de rostro, es sin duda, uno de los favoritos de quienes buscan una transformación sutil pero llena de elegancia y frescura.

Temporada tras temporada, el bob sigue evolucionando para adaptarse y favorecer los diferentes tipos de rostro, así como la textura del pelo, para marcar realmente la diferencia, ahí es donde está la magia de este corte de acuerdo con los expertos.

Cortes de pelo bob que son tendencia en otoño e invierno 2025

El corte de pelo bob se caracteriza por ir a la altura de la mandíbula o ligeramente más abajo, con una línea recta en la base, y aunque es uno de los más clásicos y favorecedores, su versatilidad permite adaptarlo a los diferentes tipos de rostro.

Se caracteriza por ser antiedad, ya que enmarca el rostro, da volumen a la melena de manera natural, mientras aporta frescura a tu look con elegancia.

Italian bob

Es una versión que va ligeramente debajo del mentón con un acabado pulido que aporta volumen a la melena de forma natural, gracias a sus puntas redondeadas que se peinan hacia adentro, ideal para quienes buscan un look elegante.

French bob

Es una de las versiones más cortas del bob que da un aire desenfadado y natural, gracias a su flequillo ligero que aporta movimiento al look, es perfecto para quienes buscan un look femenino con un toque bohemio.

Blunt bob

Se caracteriza por ser un corte recto con una apariencia minimalista y su efecto espejo con líneas definidas que estilizan el cuello y la mandíbula, es el corte de pelo ideal para quienes buscan un estilo moderno y fácil de llevar.

Bob asimétrico

Es uno de los cortes de pelo más atrevidos y modernos que se caracteriza por tener un lado ligeramente más largo que el otro, creando un efecto visual elegante y contemporáneo, para esta temporada invernal, se puede combinar con texturas naturales y tintes que resalten su apariencia sofisticada.

Long bob en capas

Si prefieres mantener tu melena más larga, esta versión es la mejor opción, sus capas suaves darán dinamismo a la melena de forma natural, además favorece a todos los tipos de rostro y es perfecto para quienes buscan un cambio sutil pero al mismo tiempo impactante.

El bob demuestra una vez más que es más que un simple corte de pelo, es una declaración de estilo que marca elegancia y sofisticación.

