Del Bob al Pixie: 5 cortes de pelo antiedad que estarán de moda en 2026

Si estás en busca de un look que te permita lucir más joven y moderna, olvídate de las melenas sin vida, el 2026 viene con nuevas propuestas que no sólo marcarán tendencia, también tienen un poderoso efecto rejuvenecedor.

Los estilistas más experimentados coinciden en que los cortes de pelo, que van de cortos a medios con mucha textura y movimiento, permiten suavizar los rasgos del rostro y resaltar las facciones para lograr un efecto rejuvenecedor y moderno

Cortes de pelo antiedad que serán tendencia este 2026

Los estilistas recomiendan que más allá de copiar un corte de pelo, lo más importante es adaptarlo a tu tipo de rostro para lograr un efecto mucho más rejuvenecedor, que favorezca tanto a tu melena como a tu estructura facial.

Bob pulido

Es una de las versiones más clásicas del bob, que se caracteriza por ir a la altura de la mandíbula con un acabado pulido y líneas limpias que definen el mentón, resaltan los pómulos y estiliza el cuello para un efecto antiedad completo y muy moderno.

Mixie

Es una fusión entre el mullet y el pixie, y el favorito entre las mujeres que buscan un estilo atrevido y juvenil, pero sin perder la elegancia. Se caracteriza por ir corto en la parte superior que se va alargando a la parte inferior, gracias a sus capas que además agregan movimiento y textura a la melena.

Lob con capas

Es uno de los cortes de pelo más elegantes, sus capas suaves disimulan las líneas de expresión, mientras aportan movimiento y frescura a tu look, el flequillo, que generalmente va abierto, da un aire juvenil muy moderno.

Bixie

Se trata de un híbrido que combina la frescura del pixie con la hermosa elegancia del bob, que aligera y suaviza el contorno del rostro y crea un efecto lifting de manera inmediata, es moderno y juvenil que aporta un look natural.

Pixie

El clásico pixie se reinventa con capas irregulares y un efecto despeinado que da un look natural y desenfadado, pero que no pierde la elegancia de las pasarelas, que además aporta energía y juventud.

Un buen corte no solo cambia tu imagen, también tu actitud y en 2026, el secreto está en buscar ligereza, textura y naturalidad para conseguir un look moderno y favorecedor.

