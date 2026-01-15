5 cortes de pelo corto rejuvenecedores y fáciles de peinar

El pelo corto es una de las opciones más inteligentes cuando lo que buscamos es realizar un cambio extremo y rejuvenecedor en nuestra imagen. Aunque muchas de nosotras nos limitamos a probar los cortes de pelo cortos por temor a renunciar a la melena larga, la realidad es que apostar por uno de ellos es un gran acierto.

No solo son cómodos y prácticos, sino que muchos de ellos están diseñados para aportar ligereza a nuestro rostro, suavizar las facciones e incluso ayudarnos a disimular las líneas de expresión. Si estabas buscando opciones que te lleven a probar la melena corta y termines totalmente satisfecha con el resultado, no dejes de probar alguno de estos cortes de pelo rejuvenecedores que, además de ser frescos, serán tu gran aliado para lucir impecable todo el día, pues no requieren de mucho para estilizarlos.

Corte mullet

El mullet es un corte de pelo que ha sabido reinventarse y muchas personas dejaron de considerarlo como un estilo extremadamente arriesgado para adoptarlo como una opción favorecedora y rejuvenecedora. Este corte se caracteriza por contar con capas difuminadas y volumen en la zona de la coronilla, que hace que nuestras facciones tengan una apariencia mucho más refinada.

Si estás buscando un corte que juegue con la textura natural del pelo para lograr un peinado impecable, esta es tu opción.

Asian bixie

Este corte es una fusión entre el bob y el pixie, y su característica principal son las capas, pues es un corte que se conforma de ellas para lograr una longitud a la altura de la nuca sin dejar la zona extremadamente despejada.

El asian bixie es un gran aliado para enmarcar nuestro rostro y aportar un aire fresco; es muy versátil, pues no solamente combina con cualquier estilo, sino que se adapta a melenas lisas, pero principalmente a aquellas que son de textura ondulada. Peinarlo es sumamente sencillo, pues solo bastará con agregar un poco de crema para peinar para definir el volumen y listo.

Pixie largo

Este es uno de los estilos favoritos de los cortes cortos y de los más favorecedores, que no solo combina practicidad con comodidad, sino que también ayuda a lucir un aspecto mucho más juvenil. Gracias a su estructura, especialmente aquella que apuesta por mantener cierta longitud en la parte superior, podemos disimular las líneas de expresión del rostro. Su estilizado también es fácil, pues no requiere de herramientas de calor o muchos productos para mantenerlo perfecto.

Corte garçon

El garçon es sinónimo de sofisticación y elegancia; aquellas mujeres que apuestan por él logran proyectar una imagen limpia, sofisticada y minimalista. Es un corte que se caracteriza por su longitud extremadamente corta, la cual favorece muchísimo a melenas onduladas o rizadas. No requiere muchos productos ni de herramientas de calor para estilizarla o peinarla, y si eres amante de los looks parisinos, este corte será tu gran aliado rejuvenecedor.

Shixie

Este estilo nace como resultado de mezclar el estilo shag con el pixie, razón por la cual este corte va a destacarse por sus capas degrafiladas con textura. Gracias a esta estructura es que el shixie es un gran aliado para aportar volumen de forma ligera en la melena, logrando suavizar visualmente nuestras arrugas o líneas de expresión, aunque también a proyectar una imagen fresca y más juvenil.

Este es el corte de pelo ideal para las mujeres que aman el estilo relajado y también para aquellas que buscan algo que sea sencillo de peinar.

Estos cortes de pelo corto no solo son estilos prácticos, sino que también serán el gran aliado que necesitas para rejuvenecer tu rostro y salir al día a día con una imagen impecable, refinada y elegante sin la necesidad de pasar horas frente al espejo buscando cómo peinarte. Recuerda que si eres amante de los estilos supercortos, estas alternativas son una gran opción para pedir en tu próxima visita al salón de belleza.