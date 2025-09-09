5 cortes de pelo más favorecedores para recibir el otoño con nueva imagen y lucir sofisticada a los 40

Con el cambio de temporada comienza a despertar en nosotras la necesidad de buscar una versión de nosotras diferente, más fresca, más jovial y, por supuesto, más sofisticada. El pelo es un gran aliado a la hora de apostar por un cambio de imagen, especialmente si optamos por estilizarlo con un buen corte de pelo que ayude a rejuvenecer el rostro y dar dinamismo a nuestra imagen. Si por tu mente también está rondando la idea de recibir el otoño con una apariencia renovada, no dudes ni por un segundo en apostar por estos cortes de pelo altamente favorecedores para mujeres de 40 en adelante.

Corte lob

También conocido como long bob, es un corte que grita a kilómetros de distancia sofisticación. Su longevidad, la cual suele llegar entre los hombros o la barbilla, ayuda a estilizar nuestro cuello y definir la mandíbula. También es un corte que aporta mucho movimiento al pelo, por lo que será tu aliado al momento de proyectar una melena ligera y con fluido natural. Se ha convertido en el favorito de muchas por su versatilidad y modernidad, además de que es uno de los grandes aliados para las mujeres que no quieren realizarse cambios extremos.

El famoso corte lob es perfecto para proyectar una imagen jovial y elegante Getty

Corte con capas

Las capas largas, además de aportar volumen y frescura al cabello, ayudan a suavizar los rasgos del rostro, especialmente cuando se apuesta por elegir capas que lo enmarquen. Este corte será favorecedor si estás buscando un estilo rejuvenecedor y natural.

Los cortes en capas son perfectos para cuando estamos buscando agregar movimiento en la melena, frescura y, en general, un aire juvenil. Getty Images

Corte midi con puntas rectas

Un corte midi recto hasta la clavícula proyecta elegancia de forma instantánea. Este corte es ideal para mujeres con pelo lacio y melenas finas o con poca densidad, pues permite que el corte caiga de forma estilizada sin riesgo a que se esponje o despeine. Es el corte perfecto para aquellas que aman el estilo sobrio y pulido, pues es capaz de transmitir mucha sofisticación a quien lo lleva.

Corte recto midi. Getty Images

Corte pixie

Este corte no solo refleja seguridad y personalidad, es un estilo de pelo que aporta mucha frescura al rostro, realza visualmente los pómulos y estiliza nuestras facciones. Gracias a su practicidad, se ha convertido en la apuesta segura de las mujeres que desean proyectar sofisticación sin tener que recurrir al uso excesivo de herramientas de calor para estilizarlo. Si lo tuyo es apostar por cortes arriesgados, el pixie es todo lo que estás buscando.

El corte pixie es el aliado para un look arriesgado. Canva

Corte shaggy con ondas

El shaggy cut es perfecto para quienes prefieren un estilo más desenfadado, pero sin poner en riesgo su imagen sofisticada. Este corte, así como el corte mariposa y el wolf cut, son tendencias del año y este otoño estarán tomando de nuevo mucha fuerza. Su textura en capas y ondas ligeras aporta movimiento a la melena, por lo que puede ser un gran aliado para lograr que las canas luzcan como reflejos luminosos y puedas incluirlas en tu look en lugar de ocultarlas con un tinte de pelo.

Los flecos ligeros son perfectos para complementar el peinado de un corte shaggy Instagram @selenagomez

Este cambio de estación es la oportunidad perfecta para renovar tu imagen y estos cortes de pelo son la apuesta segura de las mujeres que no solo desean rejuvenecer, sino también aportar un aire sofisticado y seguro a su estilo.