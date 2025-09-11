Suscríbete
Belleza

5 diseños de uñas bordadas, el manicure elegante para tu Noche Mexicana que estiliza las manos

Estas uñas se convierten en el detalle original, elegante y muy mexicano que te hará triunfar este 15 de septiembre.

September 10, 2025 • 
Lily Carmona
Inspírate en estos diseños de uñas para lucir en tu Noche Mexicana.

Instagram @_.ly.art._

Septiembre ya está aquí y los preparativos para dar el Grito de Independencia ya están comenzando a hacer check en nuestra lista de pendientes. A tan solo unos días de este festejo, esperamos que ya tengas listo tu outfit para la Noche Mexicana, dentro del cual debe haber un elemento muy importante incluido: las uñas.

Si aún no tienes idea de qué color o forma iría mejor con tu atuendo, no te preocupes, pues seguramente estos diseños de uñas bordadas, inspiradas en este bello arte artesanal, no solo van a ayudarte a lucir espectacular, también lograrán que estilices tus manos mientras rindes un homenaje a la riqueza cultural de nuestro país. ¿Cuál de los cinco diseños te harías?

Uñas blancas con papel picado

El papel picado es uno de los elementos icónicos de las celebraciones mexicanas; lo vemos en Día de Muertos, en las fiestas patronales y, por supuesto, en las fiestas patrias, así que apostar por él en un diseño de uñas será un acierto seguro. Sobre unas uñas blancas, vas a dibujar estos elementos llenos de color sobre la superficie de tus uñas para lograr un diseño alegre, colorido y festivo.

Uñas rojas con flores bordadas

El rojo no solo es un color en tendencia en el mundo de las uñas, también es un color muy representativo de nuestras raíces por su presencia en la bandera. Es por ello que apostar por este color como base en unas uñas mexicanas para presumir en tu Noche Mexicana será la mejor decisión. Puedes acompañarlo con dibujos inspirados en flores bordadas, las cuales te ayudarán a proyectar un manicure femenino pero muy tradicional.

Uñas bordado otomí

Los bordados otomíes son una de las expresiones más bellas que tenemos dentro de la riqueza del arte textil mexicano. Este diseño se inspira en este arte y además apuesta por resaltar figuras típicas como las flores en elementos en 3D; por supuesto que esto hará que lleves sobre tus manos pequeñas obras de arte llenas de color y simbolismo.

Uñas almendra con elementos bordados

Una manicure con espíritu festivo y mucha personalidad definitivamente es esta. Sobre uñas almendra, que por sí solas aportan mucha elegancia y sofisticación sobre las manos, elementos como flores, corazones o milagritos mexicanos resaltan sobre una base en color blanco y rojo. Este diseño lleno de color y elementos que no solo vemos en los bordados, sino en otras piezas artesanales, es ideal para honrar nuestras raíces.

Uñas pink mocha con estilo taza de barro

El pink mocha es un color que está en supertendencia; aprovecha su popularidad para llevarlo como base en un creativo diseño inspirado en las tazas de barro que todas nuestras abuelitas tienen en casa. Sobre este color vas a colocar relieves en color blanco, evocando el tradicional pintado que los artesanos realizan sobre estas piezas. Definitivamente, esta es una propuesta original y muy elegante.

Este 15 de septiembre, atrévete a celebrar con estilo y orgullo mexicano. Estos diseños de uñas bordadas son una forma de llevar con nosotras un pedacito de tradición, sin mencionar que seguramente serán la sensación en tu Noche Mexicana.

