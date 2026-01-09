Suscríbete
Belleza

5 diseños de uñas elegantes cortas que estarán de moda para ir a la oficina este 2026

Si algo hemos aprendido en los últimos años es que las uñas cortas ya no son sinónimo de aburrimiento y mucho menos cuando se trata de ir a la oficina.

Enero 08, 2026 • 
Karen Luna
uñas perla

Diseños de uñas elegantes cortas que estarán de moda este 2026

GETTY IMAGES

Si pasas buena parte del día en la oficina, sabes que las uñas también juegan su papel importante en tu día a día. No tienen que ser largas ni llamativas para verse bonitas; de hecho, las uñas cortas bien pensadas suelen verse más elegantes. Para este 2026, las tendencias van justo por diseños sencillos, con personalidad, que se sienten actuales sin robarse toda la atención.

También puedes leer:
uñas
Belleza
¿Tienes las uñas cortas? Estos 5 diseños discretos y elegantes están en tendencia
Junio 07, 2025
 · 
Alondra Alvarez
uñas blancas
Belleza
Uñas de coco: 8 diseños que realzan la elegancia del blanco
Junio 05, 2025
 · 
Alondra Alvarez

Aquí te comparto cinco ideas de uñas cortas y elegantes que funcionan perfecto para el trabajo y que se verán mucho este año.

1. Nail art natural, ese que nunca falla

Tonos nude, rositas suaves o efecto “uñas limpias” que hacen que las manos se vean cuidadas al instante. No es aburrido, es clásico y bonito, y combina con absolutamente todo. Ideal si quieres olvidarte de pensar si tus uñas van con tu outfit.

2. Azul cielo con pequeñas estrellas

El azul cielo entra como una opción fresca y muy llevable para la oficina, en uñas cortas se ve delicado, sobre todo si le agregas estrellitas pequeñas y discretas. Es ese detalle que se nota solo cuando alguien se fija, y eso lo hace especial sin romper con lo profesional.

3. Manicure minimalista con glitter

Un toque de glitter fino en la base o en líneas muy sutiles puede cambiarlo todo cuando hablamos de tener una manicure lindo, pero discreto. Este diseño es perfecto si te gusta algo distinto, pero sigues prefiriendo una estética limpia y elegante para el día a día.

4. Uñas inspiradas en plantas

Los motivos naturales siguen presentes, pero en versión discreta con hojas pequeñas, trazos finos o detalles botánicos en tonos suaves hacen que las uñas se vean frescas y con estilo. Son ideales si trabajas en un ambiente creativo o si simplemente te gusta lo natural y relajado.

5. Nail art futurista en plateado

Si te atraen los detalles modernos, el plateado llega fuerte este 2026, y es que no hace falta cubrir toda la uña, con líneas finas, pequeños acentos metálicos o un acabado suave. ¡En uñas cortas se ve pulido, actual y muy elegante!

También puedes leer:
Uñas en color verde con glitter
Belleza
Del verde pistacho al jade: los 5 nuevos tonos de uñas que dominarán este verano 2025
Junio 16, 2025
 · 
Emma Duarte
Hand with beautiful manicure - pink gel nails
Belleza
5 diseños de uñas en tono rosa pastel que son ideales para uñas cortas
Junio 17, 2025
 · 
Emma Duarte

La mejor parte de estas tendencias es que no te complican la vida porque son fáciles de mantener, se ven bien con looks formales o casuales y funcionan perfecto para la oficina. Porque sí, las uñas también pueden ser prácticas, bonitas y reflejar tu estilo… incluso de lunes a viernes.

uñas
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Demi Moore celebra su cumpleaños con el corte de pelo más envidiado (y rejuvenecedor) a los 60.png
Moda
Demi Moore le dice ‘sí’ a la falda de cuero, la prenda más chic para llevar en invierno a la oficina
Enero 08, 2026
 · 
Lily Carmona
Kylie Jenner luce las uñas rosas estilo ‘bubble gum’, ideales para estilizar las manos y disimular manchas.png
Belleza
Kylie Jenner luce nuevo corte de pelo que estará dominando el 2026 porque rejuvenece
Enero 08, 2026
 · 
Lily Carmona
Los cambios que ha hecho Kate Middleton en su estilo tras la muerte de la reina Isabel II
Realeza
Kate Middleton hace emotiva actualización sobre su tratamiento en una visita reciente a un hospital
Enero 08, 2026
 · 
Lily Carmona
El viaje de la reina Rania de Jordania con su hija, la princesa Salma
Realeza
Rania de Jordania presume su viaje madre e hija al desierto de Wadi Rum junto a la princesa Salma
Enero 08, 2026
 · 
Melisa Velázquez