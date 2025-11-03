5 peinados con flequillo rejuvenecedores que estilizan el rostro sin pasar por el bisturí

El flequillo se ha convertido en el truco infalible de las estilistas y celebridades para conseguir un efecto lifting inmediato sin tocar una aguja. Desde los clásicos tipo cortina, pasando por el famoso y popular flequillo coreano, y hasta los flecos degrafilados, este cambio tan pequeño puede transformar por completo la expresión del rostro, suavizar los rasgos y restar sin perder elegancia.

Si estás pensando en un cambio de look, estos cinco peinados con flequillo rejuvenecedores son todo lo que necesitas para lucir fresca, moderna y radiante.

Flequillo cortina con ondas suaves

Es el favorito de las mujeres que buscan un estilo natural y con movimiento. Este tipo de flecos se abre al centro y cae de forma ligera sobre las mejillas, enmarcando la mirada y afinando las facciones. Funciona de maravilla con melenas onduladas o si se estiliza con el beach waves, ya que aporta volumen y un aire romántico. Además, es un fleco que no requiere de mantenimiento diario, por lo que resulta ideal para quienes prefieren un look despreocupado pero siempre pulido.

Bob con flequillo recto y puntas pulidas

Clásico, elegante y versátil, el corte recto es el aliado eterno para restar años de nuestra apariencia. Su forma geométrica alinea los rasgos, define la mandíbula y aporta un toque juvenil instantáneo. El secreto está en mantener el fleco ligeramente por encima de las cejas para abrir la mirada y conseguir ese efecto lifting visual. Esta opción es perfecta para mujeres de rostro alargado o con frente muy amplia.

Flequillo coreano con coleta alta

Un peinado fácil, rápido y sumamente favorecedor. El flequillo coreano no por nada se ha convertido en el favorito de muchas mujeres alrededor del mundo, y es que es un aliado para suavizar las líneas de expresión y estilizar la cara, mientras que la coleta alta ayuda a elevar los pómulos y alargar el cuello. El flequillo coreano ligeramente abierto en el centro tampoco requiere de muchísimo mantenimiento, así que es tu aliado para una mañana en la que tienes que estar lista en 5 minutos.

Corte Shaggy con flequillo degrafilado

El corte shaggy por sí solo es un gran aliado para ayudarnos a rejuvenecer nuestra apariencia; sin embargo, acompañado de un flequillo degrafilado, es el mejor aliado para lucir frescas y joviales. Su acabado despeinado aporta frescura y movimiento, disimulando la pérdida de volumen en las puntas; este flequillo irregular también suaviza las líneas del rostro y aporta un aire rejuvenecedor sin esfuerzo. Esta es la opción perfecta para las mujeres con pelo rizado o mucho volumen, así como para aquellas que aman el estilo desenfadado pero elegante.

Melena larga con flequillo ligero

Si no quieres cortar demasiado, esta es la mejor opción. Un flequillo suave y delgado sobre la melena larga crea un equilibrio perfecto: aporta estructura al rostro sin restar feminidad. Al llegar a la altura de los pómulos, este fleco ligero es perfecto para llevar con cualquier peinado, desde ondas naturales hasta alisados extremos; en ambos casos, el resultado será un look armonioso y con efecto rejuvenecedor inmediato.

El flequillo, lejos de ser un simple detalle, puede convertirse en tu mejor herramienta de estilo. Aporta juventud, dulzura y dinamismo, mientras enmarca el rostro con sutileza. No importa tu edad ni el tipo de pelo que tengas; estos peinados con flequillo siempre serán la opción perfecta para ayudarte a rejuvenecer y resaltar la belleza natural que tienes.