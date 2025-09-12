5 peinados con trenzas fáciles y prácticos para celebrar el 15 de septiembre

El 15 de septiembre es una de las celebraciones más importantes en México; su ambiente festivo y colores patrios juegan un papel muy importante al momento de festejar en grande. Desde decoraciones para el hogar hasta nuestro propio look se ven envueltos en esta celebración y, por supuesto, el mundo de la belleza no podía quedarse atrás. Dentro de las opciones que tenemos para lucir muy mexicanas están los peinados con trenzas, un recogido tradicional que, por su practicidad y belleza, jamás pasa de moda. Si aún no sabes cómo llevarlas esta Noche Mexicana, revisa estas ideas de peinados con trenzas fáciles que te harán lucir bellísima estas Fiestas Patrias.

Trenzas clásicas con listones

Un peinado icónico y perfecto para la ocasión sin duda alguna son las trenzas clásicas, esas que solían tejernos nuestras mamás o abuelas cuando éramos niñas. Para realizarlo, tendrás que partir el pelo por la mitad y en cada extremo comenzar el tejido típico de tres mechones de pelo, ¡ojo aquí!, para elevar nuestras trenzas dentro del pelo, iremos trenzando también listones; estos le darán mucha vista a nuestro peinado. Finaliza con colocar un moño al final para hacerlo resaltar aún más.

Trenzas con listón. Pexels

Corona de trenza

Este peinado consiste en tejer el pelo alrededor de la cabeza simulando que llevamos una diadema. Existen varias opciones, unas más elaboradas que otras para realizarlo; sin embargo, la forma más sencilla es dividir el pelo por la mitad y comenzar a tejer una trenza normal desde la nuca a cada lado del pelo. Al finalizar cada trenza, tendrás que sujetarla con una liguita y la trenza de tu lado izquierdo va a atravesar sobre tu cabeza hasta llegar a tu oreja derecha; ahí la sujetas con ayuda de pasadores y repetirás el proceso con la trenza restante. En cuestión de minutos lucirás un peinado muy lindo.

Corona de trenza Pexels

Trenza francesa lateral

Esta es una opción elegante y juvenil para llevar las trenzas sobre tu pelo. Para realizarla, toma un mechón desde un costado de tu cabeza y comienza a tejer en dirección al hombro contrario. Puedes tejer hasta llegar a la altura de la mandíbula o continuar el tejido hasta el final de tu pelo; esto dependerá de qué tan largo lo tengas. Decora con un moño tricolor al finalizar.

Trenza lateral Pexels

Coleta alta con trenza

Para un peinado más pulido, la trenza en coleta alta es la opción. Para realizarlo, tendrás que sujetar tu pelo en una coleta firme y alta sobre la coronilla; una vez que estés satisfecha con la altura, divide la coleta en tres mechones para comenzar el tejido; este deberá llegar hasta las puntas de tu pelo. Puedes decorar este peinado con broche, moños o incluso flores.

Las tranzas son la apuesta perfecta para celebrar las Fiestas Patrias. Pexels

Trenza boho

Si lo tuyo es apostar por peinados más relajados, pero que no te hagan perder el estilo, sí o sí debes probar la trenza boho. Para este peinado no hay una regla de tejido, pues este estilo suele incluir varias ideas de tejido; sin embargo, uno de los más sencillos es realizar una trenza semifrancesa, es decir, realiza una trenza que nazca desde la mitad de la cabeza hacia abajo, pero tratando de que el tejido quede flojito y dejando algunos mechones sueltos. Puedes decorar tu peinado con pequeñas flores tricolor para darle ese toque patrio.

Trenza boho. Pexels

Los peinados con trenzas fáciles son la opción perfecta para lucir estas Fiestas Patrias. Ahora que ya conoces estas ideas, no tienes pretextos para no llegar a tu Noche Mexicana listísima para celebrar a lo grande. ¿Cuál de las cinco trenzas te gustó más?