6 diseños de uñas minimalistas de los 90 que están de regreso para el otoño 2025

La llegada del otoño es la oportunidad perfecta para reinventar nuestro look y darle paso a nuevas tendencias que nos ayuden a redefinir nuestro estilo personal, actualmente las uñas se consolidan como un complemento de moda capaz de potenciar cualquier outfit, así que puede ser el primer paso para refrescar tu estilo.

Las uñas minimalistas de los años 90, regresan para conquistar el otoño con propuestas innovadoras y frescas.

Uñas minimalistas de los 90 que regresan para el otoño

El minimalismo vuelve a brillar como sinónimo de sofisticación y elegancia para conquistar el otoño, los tonos neutros, uñas cortas, el clásico francés y los colores sólidos como el nude, el beige o el rosa claro se convierten en los grandes protagonistas.

Rosa pastel nacarado

Los tonos rosados eran la sensación y marcaron a toda una generación; sin embargo, las uñas se solían llevar con un acabado nacarado que las hacían perfectas para looks formales o casuales.

Uñas francesas

Las uñas francesas han sido un clásico que se reinventa temporada tras temporada, por eso no es sorpresa que sigan siendo uno de los diseños favoritos para este otoño.

Azul pastel

Durante la década de los 90, el azul fue el tono que marcó tendencia en el mundo del maquillaje, pero también se apoderó de las uñas en tonos celestes que hacían de tu look un sueño.

Uñas plateadas

Los esmaltes metálicos se convirtieron en la sensación de la década de los 90, y son ideales para lucir uñas minimalistas, pero con un toque glamouroso y sofisticado que no pasa desapercibido.

Uñas blancas

Las uñas en un tono blanco lechoso, fueron uno de los diseños más populares de los 90, y siguen siendo tendencia por su acabado pulido que se mantiene como uno de los nail arts más elegantes.

Uñas perladas

Jennifer Lopez fue quien puso esta tendencia de moda en los 90, los acabados perlados en las uñas aportan un brillo discreto y pulido a las uñas para un look delicado y muy femenino.

Las uñas minimalistas noventeras se consolidan de nuevo como una de las apuestas seguras para el otoño 2025, por su acabado elegante y sofisticado que tanto nos gusta.

