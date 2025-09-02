Uñas con perlas: 7 diseños elegantes que van de lo discreto a lo audaz

Una de las tendencias en uñas que más se ha popularizado en lo que va del 2025, son las uñas con perlas, un manicure que puede combinarse con diferentes tonos de esmalte, texturas y tendencias.

Este diseño puede ser tan versátil, que se pueden crear hermosos nail arts que van de lo casual a lo extravagante sin llegar a lo exagerado, siempre manteniendo la elegancia que tanto buscamos.

Ideas de uñas con perlas

Las perlas siempre han sido un símbolo de elegancia, y hoy en día ya no solo se trata de llevarla en accesorios como collares o pendientes, ahora también se incorporan a nuestro manicure.

Pueden ir de aplicaciones sutiles para un look romántico, o composiciones más llamativas que evocan a la alta costura. Estas son algunas ideas:

Perlas en toda la uña

Sobre una capa en tonos nude, puedes colocar perlas de diferentes tamaños en toda la uña de forma ordenada para crear un look uniforme y elegante.

Uñas francesas con perlas

Agrega un toque de glamour al clásico francés, colocando un fila discreta de perlas al borde del tono blanco, conservarás la elegancia de las uñas francesas pero con un ligero toque llamativo.

Perlas sobre tonos nude

Si buscas un look mucho más discreto pero muy romántico, puedes llevar una base en tonos nude como el rosa, y agrega algunas perlas en la parte superior, siguiendo la línea de las uñas.

Polka dot nails con perlas

Las uñas polka siguen siendo una de las tendencias favoritas del 2025, y para darle un toque más glam a tu nail art, realiza el diseño con perlas en lugar de esmalte.

Perlas de diferentes tamaños

Si quieres crear dramatismo pero sin perder la elegancia, puedes crear un diseño con perlas de diferentes tamaños, colocadas en zonas estratégicas de las uñas para crear armonía y conseguir un look sofisticado.

Uñas con perlas y pedrería

La fusión perfecta entre perlas y piedras preciosas que te puede dar un look hermoso y llamativo pero con mucha elegancia, como de alta costura.

Uñas con perlas

Dale estructura a tu manicura y coloca las perlas estratégicamente para conseguir un look sofisticado y lleno de delicadeza.

Los nail arts con perlas son una mezcla de diseño, moda y arte, que aunque pueda parecer muy extravagante, no deja de ser elegante.

