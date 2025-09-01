8 uñas almendra elegantes que no son las típicas uñas francesas

Las uñas almendradas son una de las tendencias más populares hoy en día, su forma estilizada no solo alarga los dedos, sino que también les da a las manos un aspecto elegante y moderno que se adapta a cualquier estilo.

Y aunque durante mucho tiempo el clásico francés fue una de las tendencias más usadas en esta forma de uña, existen otros diseños que pueden lucir igual de elegantes, o más.

¿Qué son las uñas almendra?

Como su nombre lo dice, las uñas almendra tienen la forma de esta semilla que se caracterizan por ser anchas en la base y ligeramente redondeadas a los lados y con punta, que no tiene que ser muy larga.

Este tipo de uñas ayuda a estilizar las manos, no solo ayuda a que los dedos se vean más alargados, también causa un efecto mucho más juvenil y moderno, que queda bien a todas las mujeres y a cualquier edad.

Uñas almendra elegantes que no son el clásico francés

Checa estas propuestas que harán de tu manicuere en forma de almendra, un look perfecto que combina con todo y luce elegante.

Milky White

El tono blanco lechoso se ha convertido en sinónimo de elegancia, ya que ilumina las manos, ofrece un efecto rejuvenecedor inmediato y combina con cualquier estilo con un aire de sofisticación.

Uñas almendra rojas

El rojo es un clásico, que temporada tras temporada, sigue brillando gracias a que ayuda a resaltar cualquier tono de piel y combina con estilos, tanto casuales como elegantes.

Efecto mármol

Es una tendencia poco común, pero que aporta distinción con su hermoso acabado sofisticado, que se puede realizar en tonos delicados como el rosa nude.

Efecto carey

Una de las tendencias más bonitas del otoño por sus tonos chocolate, puede crear un look elegante y sofisticado que combina con todo.

Efecto cat eye

Las uñas con efecto cat eye de por sí son elegantes, pero aplicado en las uñas almendra crea un look moderno y sofisticado que no pasa desapercibido.

Uñas almendra minimalistas

Estas uñas van sobre una base nude con detalles minimalistas que aportan elegancia y un toque moderno a tu look.

Uñas almendra con brillos

Dale un toque de brillo a tus uñas almendra, para que se vean realmente elegantes, utiliza un tono nude como el rosado y aplica en algunas una base de brillos que resalte el diseño.

Uñas almendra otoñales

Los tonos chocolate, verde oliva o burdeos, son solo algunos de los tonos de la temporada que son perfectos para crear diseños sofisticados con las uñas almendra.

Con un poco de creatividad y buen gusto, estas propuestas demuestran que las uñas almendra no necesitan recurrir a la clásica francesa para conseguir looks elegantes y llamativos.

