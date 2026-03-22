6 diseños de uñas soft gel que arrasarán esta primavera y verano

Si estás buscando diseños de uñas soft gel, hay algo claro, pues esta temporada se aleja de lo recargado y apuesta por manicuras que se vean limpias, elegantes y fáciles de llevar todos los días.

Las soft gel nails se han convertido en las favoritas porque combinan duración, brillo y un acabado mucho más natural que otras técnicas. Lo mejor es que los diseños en tendencia no solo se ven bonitos… también están pensados para la vida real como la oficina, eventos y hasta vacaciones.

Aquí van las ideas que están dominando las búsquedas y que, honestamente, sí dan ganas de guardar.

1. Uñas soft gel efecto “clean nails”

Si buscas uñas elegantes y sencillas, este diseño es el más pedido. Bases rosadas, lechosas o nude con acabado brillante que hacen que las manos se vean limpias y cuidadas. Es el clásico “menos es más”, pero bien hecho.

2. Uñas verde matcha soft gel

El verde suave tipo matcha o salvia se posiciona como uno de los colores más buscados. Es diferente, moderno y lo suficientemente discreto para llevarlo en cualquier ocasión sin que se vea exagerado.

3. Uñas soft gel con micro french

La manicura francesa evoluciona hacia líneas mucho más finas y delicadas. Este diseño es perfecto si buscas uñas minimalistas con diseño, ya que aporta detalle sin perder elegancia.

4. Uñas efecto glazed donut

Este estilo, conocido como uñas glazed, da un efecto luminoso que hace que todo se vea más pulido y sofisticado sin necesidad de agregar color intenso.

5. Uñas soft gel con flores mini

Las flores regresan, pero en versión tiny, este diseño apuesta por detalles pequeños sobre bases neutras, ideal si buscas uñas primaverales delicadas que no se vean recargadas.

6. Uñas jelly soft gel

Los tonos translúcidos en rosa, durazno o lavanda están entre los más buscados. Este efecto “gelatina” es fresco, juvenil y perfecto para primavera-verano porque refleja la luz de forma súper bonita.

Si algo tienen en común estos diseños de uñas soft gel es que todos siguen la misma línea: acabados brillantes, colores suaves y detalles minimalistas. Cada vez más personas prefieren uñas que se vean naturales, pero con un toque especial que eleve el look sin complicarlo.

