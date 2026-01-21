Suscríbete
6 tonos de pelo que endurecen las facciones después de los 50 o más

No hay colores prohibidos, solo tonos que acompañan mejor esta etapa, porque cuando el pelo suma luz, todo cambia en la cara, la actitud y hasta la forma en la que sonríes.

Enero 20, 2026 
Karen Luna
El tinte de pelo que más rejuvenece

6 tonos de pelo que endurecen las facciones después de los 50 o más

Getty Images

Elegir el color de pelo después de los 50 no tiene que ver con seguir reglas estrictas, sino con sentirte cómoda frente al espejo. Con el tiempo, la piel cambia, la luz del rostro también, y algunos tonos —aunque nos hayan encantado antes— pueden endurecer las facciones o hacernos ver más cansadas. La buena noticia es que pequeños ajustes hacen una gran diferencia.

Estos son 6 tonos de pelo que pueden endurecer las facciones después de los 50, y cómo llevarlos de forma más favorecedora.

Negro muy oscuro y uniforme

El negro intenso sin matices crea un contraste fuerte con la piel madura, marcando líneas de expresión.
Mejor opción: un negro suave con reflejos café, que conserva elegancia sin verse rígido.

tintes pelo mujeres 40 años

Anne Hathaway es una de las celebridades que siempre luce más joven gracias a su estilo y color de pelo

Getty Archivo

Rubio blanco o demasiado ceniza

Aunque se ve moderno, este tono puede apagar la piel y endurecer la mirada.
Más favorecedor: rubios beige, vainilla o champagne, que aportan luz natural.

Nicole Kidman cambia look rubio mantequilla

Nicole Kidman cambia look rubio mantequilla

Getty Images

Castaño oscuro sin dimensión

No es el color en sí, sino llevarlo plano lo que suma años.
Alternativa: castaños con luces finas alrededor del rostro para dar movimiento.

Técnicas de color que iluminan el pelo castaño y rejuvenecen de forma natural

Técnicas de color que iluminan el pelo castaño y rejuvenecen de forma natural

Getty Images

Rojo intenso artificial

Los rojos muy fuertes tienden a resaltar manchas y rojeces.
Opción más suave: cobrizos ligeros o terracota, cálidos y elegantes.

¿Cómo llevar el copper hair o tinte cobrizo?

¿Cómo llevar el copper hair o tinte cobrizo?

Getty Images

Gris muy frío

El gris extremo puede endurecer la expresión si no tiene calidez.
Mejor versión: gris perla o plateado suave, más armónico.

jane-fonda-cabello-gris-canas-looks-7.jpg

Tonos demasiado oscuros en general

Los colores muy profundos crean sombras en el rostro.
Solución sencilla: tonos medios con reflejos delicados que iluminen.

Salma Hayek

Salma Hayek mantiene una apariencia radiante y juvenil, lo que la ha convertido en un ícono de belleza atemporal.

Getty images

¿Buscas más inspiraciones?
olivia palermo street style corte bob palermo.jpeg
Belleza
El corte de pelo bob francés te quitará años de encima y será el estilo en tendencia esta primavera
Marzo 02, 2024
 · 
Beatriz Velasco
cortes-de-cabello-estilo-frances-mujeres-maduras-elegantes-6.jpg
Cortes de cabello elegantes y estilo francés para mujeres maduras
Julio 13, 2022
 · 
reginaba

Después de los 50, el color que más rejuvenece es el que suma luz, movimiento y naturalidad. No se trata de cambiar quién eres, sino de acompañar esta etapa con un tono que te haga verte descansada y segura. Cuando el pelo fluye con tu rostro, todo se siente mejor… y se nota.

tintes
Karen Luna
Karen Luna
