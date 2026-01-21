6 tonos de pelo que endurecen las facciones después de los 50 o más

Elegir el color de pelo después de los 50 no tiene que ver con seguir reglas estrictas, sino con sentirte cómoda frente al espejo. Con el tiempo, la piel cambia, la luz del rostro también, y algunos tonos —aunque nos hayan encantado antes— pueden endurecer las facciones o hacernos ver más cansadas. La buena noticia es que pequeños ajustes hacen una gran diferencia.

Estos son 6 tonos de pelo que pueden endurecer las facciones después de los 50, y cómo llevarlos de forma más favorecedora.

Negro muy oscuro y uniforme

El negro intenso sin matices crea un contraste fuerte con la piel madura, marcando líneas de expresión.

Mejor opción: un negro suave con reflejos café, que conserva elegancia sin verse rígido.

Anne Hathaway es una de las celebridades que siempre luce más joven gracias a su estilo y color de pelo Getty Archivo

Rubio blanco o demasiado ceniza

Aunque se ve moderno, este tono puede apagar la piel y endurecer la mirada.

Más favorecedor: rubios beige, vainilla o champagne, que aportan luz natural.

Nicole Kidman cambia look rubio mantequilla Getty Images

Castaño oscuro sin dimensión

No es el color en sí, sino llevarlo plano lo que suma años.

Alternativa: castaños con luces finas alrededor del rostro para dar movimiento.

Técnicas de color que iluminan el pelo castaño y rejuvenecen de forma natural Getty Images

Rojo intenso artificial

Los rojos muy fuertes tienden a resaltar manchas y rojeces.

Opción más suave: cobrizos ligeros o terracota, cálidos y elegantes.

¿Cómo llevar el copper hair o tinte cobrizo? Getty Images

Gris muy frío

El gris extremo puede endurecer la expresión si no tiene calidez.

Mejor versión: gris perla o plateado suave, más armónico.

Tonos demasiado oscuros en general

Los colores muy profundos crean sombras en el rostro.

Solución sencilla: tonos medios con reflejos delicados que iluminen.

Salma Hayek mantiene una apariencia radiante y juvenil, lo que la ha convertido en un ícono de belleza atemporal. Getty images

Después de los 50, el color que más rejuvenece es el que suma luz, movimiento y naturalidad. No se trata de cambiar quién eres, sino de acompañar esta etapa con un tono que te haga verte descansada y segura. Cuando el pelo fluye con tu rostro, todo se siente mejor… y se nota.

