7 cortes de pelo corto antiedad que recomiendan en peluquerías francesas para lucir joven a los 50

Los cortes de pelo franceses se distinguen por su estilo relajado pero sofisticado, capaces de aportar glamur y un aire de sensualidad a las mujeres de cualquier edad.

August 22, 2025 • 
Melisa Velázquez
A lo largo de las décadas, las mujeres francesas han destacado por una elegancia innata y un estilo audaz sin importar la edad, pues suelen reinventar su imagen, buscando siempre resaltar su belleza con cortes de pelo que, además de favorecer sus rasgos, aporten frescura y ayuden a disimular las líneas de expresión.

Algunos de los estilistas más reconocidos recomiendan los cortes más favorecedores y versátiles para conseguir un look juvenil como el de las francesas.

Los cortes que llevan las francesas, se caracterizan por un acabado desenfadado pero chic, que suaviza los rasgos del rostro. Uno de sus aliados más importantes es el flequillo, ya sea ligero o tupido, ayuda a enmarcar el rostro para destacar ojos y pómulos.

Pixie largo

Es uno de los cortes favoritos de las francesas, esta versión del clásico pixie corto, permite llevar mechones más largos para crear un efecto más glamuroso, la estilista María José Llata recomienda llevarlo con flequillo.

Este estilo nos ayuda a equilibrar frentes estrechas y enmarca la zona de los ojos, resaltándola

French bob

Suele llevarse ligeramente a la altura de la mandíbula y suelen llevarlo con flequillo para dar mayor protagonismo a los ojos y los pómulos, zonas claves para rejuvenecer nuestra imagen, además de ser uno de los cortes más femeninos y coquetos.

Butterfly cut

Es uno de los cortes favoritos de quienes prefieren las melenas largas, gracias a las capas que se adaptan al tipo de rostro, se tiene un efecto rejuvenecedor y moderno. La estilista, asegura que es un look con mucho movimiento:

En este corte trabajamos el cabello a distintas longitudes, marcando bien cada nivel, con lo que conseguimos ajustarlo a las facciones del rostro y aportar mucho movimiento”.

Capas largas

La estilista asegura que los cortes en capas son ideales para rejuvenecer el rostro: “una melena de capas largas y desfilada en la zona de los contornos y las puntas, para darle forma y textura, ayuda a personalizar el look y realza la zona de los pómulos”.

Midi con flequillo

La estilista Conchi Arias recomienda este corte para llevar un look moderno y rejuvenecedor, además explica:

Las medias melenas son ideales para conseguir un aspecto de cabello más denso, especialmente cuando las lucimos con ondas o rizos. Además, enmarcan la zona de la cabeza y le dan todo el protagonismo”.

Old money bob

Es un corte tipo bob en capas con mucho volumen que rejuvenece al instante y realza la belleza de las facciones del rostro. Se caracteriza por ser un corte atemporal y sofisticado que ha conquistado a miles de francesas, tendencia tras tendencia.

Bixie

Es un corte intermedio entre el bob y el pixie, que lleva capas suaves con movimiento y que te quita varios años de encima al aportar volumen en la parte superior y lateral, levantando visualmente las facciones del rostro.

El estilo de las mujeres francesas se reafirma como un símbolo de elegancia atemporal que continúa inspirando a nuevas generaciones.

Melisa Velázquez
