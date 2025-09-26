7 tendencias de maquillaje que dominarán la temporada otoño invierno 2025/2026

Vocalista
Del fucsia al vino, las tonalidades de los labiales logran un efecto intenso, besable y dramático, mientras el delineado perfecto sigue en tendencia, un contorno sutilmente difuminado aporta frescura y modernidad.
Asombrosa
La mirada se vuelve el centro de atención con una paleta de sombras sofisticadas y versátiles. Predominan los tonos tierra, como el moca, café y chocolate. La técnica del difuminado es esencial, garantizando transiciones llamativas.
Tip: Ilumina los labios con tonos neutros o semitransparentes, para equilibrar tu imagen.
Desnuda
El objetivo es sencillo: resaltar la salud de la tez con una cobertura ligera y modulable que permita apreciar su textura real. Para complementar, los labios se cubren con bálsamos traslúcidos y los ojos con una máscara ligera.
Tip: La preparación es fundamental, incluye sueros y cremas que aporten luminosidad.
Señalamientos
Transforma el delineado de un simple trazo a una verdadera expresión artística. Incluso el tradicional cat eye se renueva con perfiles más estratégicos, mientras que el delineado inferior y el smoky tiene el efecto de resaltar la mirada.
Tip: Fija el delineado con una prebase y usa un hisopo para corregir errores.
Libertad
El boho chic sigue reinando en esta temporada, apostando por la naturalidad con toques desenfadados y románticos. La esencia de este estilo reside en un acabado effortless, con melenas sueltas que lucen ondas suaves o un ligero despeinado.
Tip: Diademas, coronas de flores, pañuelos y clips vintage pueden ser el complemento perfecto.
Transición
Los labios ombré o degradados ofrecen un efecto de volumen, la clave reside en un difuminado preciso, logrando transiciones suaves sin líneas marcadas. Para lograr el resultado deseado es fundamental preparar los labios con exfoliación e hidratación.
Tip: Experimenta con diferentes tonos y texturas para lograr un acabado personalizado
Acentúa
El rubor se ubica estratégicamente en la parte alta de los pómulos, logrando un efecto lifting. Los tonos protagonistas son el durazno suave, el rosa claro, el terracota y el borgoña sutil, con variantes en rosa pálido y malva para pieles frías.
Tip: Se prefieren las versiones en crema, líquidas o tintas, pues se funden a la perfección.