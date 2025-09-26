Suscríbete
Belleza

7 tendencias de maquillaje que dominarán la temporada otoño invierno 2025/2026

Las tendencias de maquillaje otoño invierno 2025/2026 que debes conocer: delineados intensos, piel luminosa y labios de impacto para renovar tu look esta temporada.

September 26, 2025 • 
Gabriela Santillán
1.png

Getty Images

Vocalista

Del fucsia al vino, las tonalidades de los labiales logran un efecto intenso, besable y dramático, mientras el delineado perfecto sigue en tendencia, un contorno sutilmente difuminado aporta frescura y modernidad.

Asombrosa

La mirada se vuelve el centro de atención con una paleta de sombras sofisticadas y versátiles. Predominan los tonos tierra, como el moca, café y chocolate. La técnica del difuminado es esencial, garantizando transiciones llamativas.

7.png

Getty Images

Tip: Ilumina los labios con tonos neutros o semitransparentes, para equilibrar tu imagen.

Desnuda

El objetivo es sencillo: resaltar la salud de la tez con una cobertura ligera y modulable que permita apreciar su textura real. Para complementar, los labios se cubren con bálsamos traslúcidos y los ojos con una máscara ligera.

6.png

Getty Images

Tip: La preparación es fundamental, incluye sueros y cremas que aporten luminosidad.

Señalamientos

Transforma el delineado de un simple trazo a una verdadera expresión artística. Incluso el tradicional cat eye se renueva con perfiles más estratégicos, mientras que el delineado inferior y el smoky tiene el efecto de resaltar la mirada.

5.png

Getty Images

Tip: Fija el delineado con una prebase y usa un hisopo para corregir errores.

Libertad

El boho chic sigue reinando en esta temporada, apostando por la naturalidad con toques desenfadados y románticos. La esencia de este estilo reside en un acabado effortless, con melenas sueltas que lucen ondas suaves o un ligero despeinado.

4.png

Getty Images

Tip: Diademas, coronas de flores, pañuelos y clips vintage pueden ser el complemento perfecto.

Transición

Los labios ombré o degradados ofrecen un efecto de volumen, la clave reside en un difuminado preciso, logrando transiciones suaves sin líneas marcadas. Para lograr el resultado deseado es fundamental preparar los labios con exfoliación e hidratación.

3.png

Getty Images

Tip: Experimenta con diferentes tonos y texturas para lograr un acabado personalizado

Acentúa

El rubor se ubica estratégicamente en la parte alta de los pómulos, logrando un efecto lifting. Los tonos protagonistas son el durazno suave, el rosa claro, el terracota y el borgoña sutil, con variantes en rosa pálido y malva para pieles frías.

2.png

Getty Images

Tip: Se prefieren las versiones en crema, líquidas o tintas, pues se funden a la perfección.

Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
¡Amateur de la cultura pop y del cine! Me encanta conocer nuevos lugares y soy fan de la música de los 2000.
