8 colores de uñas inspirados en las bebidas más deliciosas del otoño (y que se ven súper elegantes)

Con la llegada del otoño, se ponen en tendencia deliciosas bebidas calientes y especiadas con sabores extravagantes que dan un toque delicioso y cálido a nuestro día; sin embargo, el sabor de estas bebidas ha trascendido al mundo de la belleza.

El maquillaje y los tintes se ven influenciados por estas bebidas calientes, que también han influenciado al mundo del nail art, inspirando diseños de uñas en el cálido sabor y color de la temporada otoñal.

Te podría interesar: 8 Colores de uñas navideñas que son perfectas para manifestar tus deseos

Diseños de uñas inspirados en las bebidas calientes del otoño

Chocolate, café y té de diferentes sabores y texturas, han sido la gran inspiración para estos diseños de uñas que reflejan calidez y elegancia en la temporada otoñal.

Latte nails

Se trata de un tono beige con acabado cremoso que evoca la calidez del café con leche por la mañana, un diseño que combina con todo por sus tonos neutros que aportan elegancia.

Chocolate

Es una de las bebidas clásicas que no pueden faltar en el otoño, sus matices cálidos que evocan la belleza del cacao fundido, se convierte en uno de los tonos favoritos de la temporada para transmitir elegancia.

Pumpkin spice

Si hay una bebida que se relaciona con el otoño, es sin duda la pumpkin spice, que se caracteriza por sus tonos naranjas y cálidos que conquistan las tendencias de belleza más buscadas del otoño.

Vino tinto

Las uñas en tonos burdeos intensos que reflejan la calidez de una copa de vino por la tarde frente a la chimenea, es sin duda alguna, uno de los tonos más elegantes y sofisticados del otoño.

Café espresso

Estas uñas en color marrón oscuro, que casi llegan al color negro, son la inspiración del café espresso, y que aportan un look intenso y llamativo que combina con todo.

Té matcha

Si bien el tono verde de la temporada es el olivo, en sus tonalidades más claras y acabados pastel que recuerdan al té matcha, crea diseños elegantes y sofisticados que se ven modernos.

Cinnamon nails

las cinnamon nails es uno de los diseños más populares de la temporada otoñal, su combinación de tonos cálidos que van de los naranjas a los reflejos marrones, lucen elegantes y sofisticadas.

Café moca

Se caracterizan por sus tonos marrones con matices cobrizos que recuerdan la dulzura del café combinado con el chocolate, creando diseños cálidos que se pueden llevar en cualquier ocasión.

Cada color captura la esencia de las bebidas más reconfortantes del otoño, transformando tus uñas en un accesorio elegante y lleno de sabor.

