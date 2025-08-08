8 cortes de pelo en capas que rejuvenecen el rostro y adelgazan las caras redondas

El corte de pelo ideal puede ayudarnos a transformar por completo nuestra apariencia. Para aquellas que tenemos el rostro redondo, las capas suelen ser nuestras aliadas para resaltar nuestra belleza, ¿la razón?, afinan el contorno de nuestra carita mientras estilizan nuestro cuello y nos ayudan a crear un efecto visual de alargamiento (haciéndonos ver muy elegantes, por cierto). Además, los cortes en capas son perfectos para cuando estamos buscando agregar movimiento en la melena, frescura y, en general, un aire juvenil.

No importa que seas tea pelo largo, si tengas preferencia por las melenas media o si lo tuyo sea el short hair, estos cortes de pelo no solo nos favorecen a quienes tenemos el rostro redondo, también nos ayudan a rejuvenecer de forma inmediata.

Long bob en capas suaves

Este corte suele llegar justo abajito de la mandíbula, en su versión recta es muy bello, sin embargo, si apostamos por lucirlo con capas largas y sutiles: ¡oh por Dios! El movimiento que le aportan las capas nos ayuda a crear el efecto óptico de alargamiento y es el corte ideal si estás buscando un look moderno.

Shaggy largo

Para las que no son tan fanáticas del pelo muy corto, el shaggy puede ser un corte que puede lucirse en su versión larga. La idea es colocar las capas en la parte superior de la cabeza, acompañarlo con un fleco abierto a la altura de la frente y con textura para lograr afinar nuestra carita. Este corte es perfecto para melenas medias y aquellas fanáticas del messy look.

Capas largas

¿No quieres un largo medio?, entendido, entonces apuesta por las capas largas. Este corte queda perfecto en melenas que llegan más allá de los hombros (y para las que no quieren cortar su pelo de Rapunzel). Apuesta por agregar capas frontales para que se cree dimensión en tu rostro y ayuden a definir pómulos y mentón, si quieres arriesgarte más puedes pedirlas sobre un corte en V.

Jennifer Aniston apostó por un corte en capas durante la década de los 90. Ron Davis/Getty Images

Corte mariposa

Este es uno de los cortes que más populares se hizo luego de viralizarse en plataformas como Tiktok. Consiste en lucir capas largas y cortas, estas últimas enfocadas en la parte frontal con un volumen que simula “alas” (de ahí su nombre), y es de los cortes más favorecedores para los rostros redondos, pues les aporta estructura y definición.

Bob invertido con capas

El bob invertido con capas no solo te ayudará a verte elegante y sofisticada, también ayudará a estilizar tu rostro y cuello. Al ser un corte short y exponer esta parte de nuestro cuerpo se crea esta apariencia de alargamiento que nos hace lucir femeninas y delicadas, apuesta por llevarlo con un fleco de lado para crear más armonía sobre tu rostro.

Pixie con capas largas

Sí, este es un short, supershort hair cut, pero funciona muy bien con capas, con él no solo te verás elegante, también te va a proveer de un aire de sofisticación único. Apuesta por crear capas con volumen en la parte superior de la cabeza para crear la ilusión visual de un rostro más afinado.

Lob con fleco cortina

El lob es uno de los cortes clásicos que creemos nunca pasará de moda, es un corte que funciona muy bien con capas, pues suaviza los rasgos y ayuda a darle armonía al rostro. Llevarlo con un fleco cortina no solo ayudará a que te veas increíble, también creará sobre ti este aspecto rejuvenecedor que lo vuelve el favorito de muchas.

Rachel Green haircut

Inspirado en el icónico look que Jennifer Aniston llevó durante las primeras temporadas de “Friends”, este corte busca aportar volumen mientras enmarca el rostro con las capas frontales que nos ayudarán a definir nuestra mandíbula.

Elegir un corte de pelo con capas puede ser la clave que te ayude a rejuvenecer el rostro si tienes el rostro redondo, lo importante de elegir el corte adecuado es que tú te sientas segura y sepas que la decisión ha ayudado a resaltar tu belleza. ¿Te vemos en el salón?