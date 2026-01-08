El príncipe Harry regresa al Reino Unido por cuestiones legales, ¿por qué no verá al rey Carlos III?

De acuerdo con la revista People, el príncipe Harry podría viajar al Reino Unido a finales de este mes para la apertura de su juicio en el Tribunal Superior de Londres, como parte de la demanda que el duque de Sussex presentó contra varios periódicos británicos.

Al igual que Harry, otras figuras de alto perfil como Elton John, Elizabeth Hurley y Sadie Frost, están demandando a Associated Newspapers, el editor del Daily Mail y del Mail on Sunday, por presunta recopilación ilegal de información.

Te podría interesar: El rey Carlos III estaba harto de las exigencias económicas del príncipe Harry: “No soy un banco”

¿Por qué el príncipe Harry no tendrá un encuentro con el rey Carlos III durante su visita al Reino Unido?

Fue el pasado mes de septiembre, cuando Harry pudo reunirse con su padre, el rey Carlos III tras 18 meses de no haberse visto, el encuentro ocurrió durante la última visita del duque de Sussex a su país natal, logrando por fin el esperado encuentro.

No obstante, según el medio británico The Telegraph, es poco probable que Harry se reúna con Carlos III durante su breve visita, ya que el Rey estará de viaje en Escocia, además de que no pretende involucrarse en casos legales activos.

La próxima apertura del juicio de Harry está programada provisionalmente para el 19 de enero. Se espera que sea el primer testigo en declarar, señaló el periódico; sin embargo, el calendario exacto aún está por confirmarse.

¿Por qué el príncipe Harry no tendrá un encuentro con el rey Carlos III durante su visita al Reino Unido? Getty Archivo

El príncipe Harry podría regresar pronto al Reino Unido con sus hijos Archie y Lilibet

La noticia del viaje de Harry a su país natal, se produce en medio de sus victorias por recuperar el despliegue de seguridad por el que ha estado peleando en los últimos años, para poder viajar junto a sus hijos.

De acuerdo con varios medios, el príncipe Harry espera ganar el caso para poder lleva a Archie y Lilibet a visitar a su padre Carlos III, quien solo ha podido convivir con su nietos en pocas ocasiones.

El pasado mes de mayo, Harry expresó su deseo de iniciar los pasos hacia una reunión, diciendo a BBC News en ese momento que le encantaría una “reconciliación”.

También reconoció que algunas de sus acciones en los últimos años, incluida la escritura de sus memorias en Spare, habían dificultado que los miembros de su familia hablaran con él, diciendo al medio que “algunos miembros de mi familia nunca me perdonarán por escribir un libro”.

