8 peinados con trenzas elegantes que conquistarán en Día de Muertos

El Día de Muertos es una de las celebraciones más coloridas y significativas que tenemos en el país. A pesar de que el vestuario y el maquillaje son aspectos de suma importancia para las personas que gustan de caracterizarse como Catrina este día, otro detalle que no se debería olvidar es el peinado. El festejo de esta fiesta está a unos meses de distancia y si este año quieres destacar con un look que brille de pies a cabeza combinando estilo y tradición, entonces apuesta por alguno de estos peinados con trenzas.

Trenza con corona de flores naturales

Si hay un peinado comodín que además de clásico nunca falla para lucir como una auténtica Catrina, es este. Esta trenza rodea la cabeza formando una corona, puedes optar por recoger todo el pelo o dejar una poca cantidad suelta para marcar unas ondas. Este peinado se puede decorar con flores frescas o artificiales y es el aliado perfecto para darle un toque elegante a tu maquillaje.

Coleta alta con trenza

Para este peinado tendrás que peinarte con una cola de caballo alta, lo que queda suelto es lo que le dará cuerpo a la trenza, pues es esta sección de pelo la que vas a trenzar. Puedes decorar con listones o moños para que obtengas un peinado muy vistoso.

Trenza espiga lateral

Esta idea va perfecto con aquellas que tienen pelo largo, pues es una trenza que se estiliza sobre el hombro. A pesar de su tejido cerrado, estas trenzas lucen muy bien con decoraciones como pasadores o clips, puedes apostar por incluir estos elementos en color oro, le darán el toque muy especial a tu maquillaje y atuendo en general.

La trenza lateral es otro de los peinados que realza el maquillaje de Catrina. Pexels

Semi recogido con trenzas

La idea de este peinado es recoger el pelo entre un trenzado de que deje mechones sueltos, anuda las trenzas en la parte posterior de la cabeza con alguna liga y decora con un moño para ocultarla, estas trenzas permiten lucir el pelo suelto así que si eres fanática de las ondas puedes apostar por estilizar con ellas el resto del pelo.

Trenza holandesa doble

Esta trenza logra agregar volumen a la melena, por lo que es tu opción, si tu objetivo es apostar por un peinado vistoso que permita resaltar decoraciones como coronas o flores. Hay quienes deciden decorarlas con moños a la altura del nudo donde se sujetan, así que este peinado es muy versátil para lucirlo con tu maquillaje de Catrina.

Moño bajo con trenzas

Un recogido sofisticado en el que una trenza rodea el chonguito como espiral. Este peinado se ve muy elegante y es perfecto para aquellas que desean dejar su rostro descubierto para darle protagonismo completo al peinado. Puedes decorarlo con unas flores de cempasúchil o prender de él algún velo.

Trenza con listones

Inspirada en el folclore, esta trenza pretende que dentro del tejido del pelo se sume una pieza de listón. Si se te dificulta la tarea puedes apostar por hacer torcidos, es decir, dividir tu pelo en dos e ir enrollando con el listón para integrarlo. Definitivamente, esta opción es de las más alusivas del Día de Muertos.

Trenza suelta

Para aquellas que desean optar por un estilo más romántico y boho, la tranza floja es la opción de peinado perfecta para ello. Puedes decorarla con pequeñas hojas secas o mini flores para respetar la intención de un look etéreo y femenino.

El Día de Muertos es una de nuestras fechas favoritas porque, a la par de celebrar y recordar a nuestros seres queridos que ya no están en este plano, nos da el pretexto perfecto para explorar nuestra creatividad, expresar nuestro amor por el maquillaje o el peinado, mientras nos recuerda la alegría de estar vivas. ¿Cuál de estos peinados con trenzas es el que acompañará tu maquillaje este año?