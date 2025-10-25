8 tendencias de uñas que dominarán el 2026 y elevarán tu estilo con elegancia

Las uñas seguirán siendo protagonistas de nuestro outfit, de ahí la importancia de saber cuáles serán las tendencias que dominarán el 2026, desde acabados clásicos hasta diseños mucho más atrevidos, pero llenos de elegancia.

Los tonos sólidos como el rojo, negro, verde y los pasteles suaves continuarán marcando tendencia, especialmente en uñas cortas; sin embargo, otros diseños y acabados entrarán en 2026 para robar miradas.

Tendencias de uñas que dominarán el 2026

Desde acabados futuristas hasta detalles minimalistas con aire de lujo silencioso, estas son algunas de las tendencias que brillarán en 2026.

Minimalismo con acento metálico

La estética quiet luxury continúa siendo protagonistas, pero se reinventa con detalles más modernos, las uñas naturales o en tonos nude, se llevarán con detalles minimalistas en tonos dorados o plateados, como si fueran joyas.

Lechoso perlado, el nuevo nude

El clásico milky white se reinventa con destellos perlados para un acabado lleno de frescura y elegancia, ideal para quienes buscan un diseño pulido y versátil que combine con cualquier look.

Efecto espejo

Los acabados cromados evolucionan hacia una versión más fluida y pulida, como si las uñas estuvieran cubiertas por una capa de mercurio líquido, tonos como el plata, el cobre y el oro rosado serán los tonos protagonistas.

Uñas “jelly” reinventadas

Las transparencias vuelven con fuerza, pero ahora se mezclan con tonos pastel o brillos encapsulados que dan un efecto de cristal, son tu mejor opción si estás en busca de un look juvenil y fresco.

Microdiseños artísticos

El manicure con detalles minimalistas dominarán las redes, los pequeños trazos abstractos, puntos, o micro flores pintadas con precisión serán la forma más sutil de llevar arte en las manos.

Aura nails

Inspiradas en las auroras boreales, las aura nails jugarán con degradados circulares de color que evocan la belleza de este fenómeno de la naturaleza, una tendencia ideal para las amantes del misticismo.

French invertida y de colores

La manicura francesa da un salto audaz: el borde se traslada a la base de la uña o se tiñe de tonos vibrantes como verde oliva, azul eléctrico o borgoña, manteniendo la elegancia con un toque moderno.

Uñas esculturales y naturales

Se caracteriza por sus perlas diminutas, relieves sutiles o efectos de agua que se integran sobre bases nude o transparentes, creando una manicura de lujo silencioso que parece salida de una pasarela.

Ya sea que prefieras una manicura limpia y sofisticada o diseños que rocen lo artístico, este 2026 las uñas serán tu mejor carta de estilo.

