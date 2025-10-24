Suscríbete
Belleza

Uñas cortas, naturales y minimalistas: 5 estilos que son perfectos para el otoño e invierno

La elegancia sencilla, las uñas cortas y naturales se siguen posicionando como la gran tendencia de este otoño e invierno.

October 24, 2025 • 
Melisa Velázquez
Uñas cortas, naturales y minimalistas

Getty Images

Con acabados limpios, tonos neutros y detalles sutiles, esta estética “quiet luxury” demuestra que menos es más para crear diseños minimalistas y atemporales que se adaptan a todas las estaciones del año.

Sin embargo, durante el otoño e invierno, donde las celebraciones y fiestas predominan, estas uñas naturales y minamislatas son perfectas porque combinan con todo.

Uñas naturales y minimalistas para el otoño e invierno

Para un toque sofisticado que complemente tu estilo con elegancia, te presentamos estas ideas que van desde diseños clásicos y atemporales hasta propuestas modernas con un encanto refinado.

Nude con acabado brillante

Los tonos beige, crema y rosa empolvado siguen siendo los favoritos de la temporada otoñal e invernal, ya que su acabado pulido aporta un efecto saludable y natural que combina con cualquier look, sin perder la leegancia y el estilo.

Francesa micro o invertida

Las clásicas uñas francesas se reinventa en su versión más discreta con una línea fina en blanco, dorado o incluso burdeos, que aporta un toque de elegancia sin robar protagonismo a tu look, pero que tampoco pasan desapercibidas.

Transparencias con efecto gel

Las uñas casi desnudas, con una capa de brillo tipo gel, son la definición del minimalismo moderno, ya que pueden lucir impecables y dan una sensación de limpieza y cuidado para los looks más sofisticados de la temporada.

Tonos tierra y cálidos

Los tonos como el Café claro, terracota, gris taupe o camel, que están inspirados en la naturaleza, son capaces de aportar calidez en los días fríos, sin perder ese toque sobrio y refinado que tanto buscamos para crear looks atemporales y elegantes.

Detalles sutiles en dorado o perla

Para quienes desean un toque especial y mucho más sobrío, una línea metálica o una diminuta aplicación nacarada puede transformar una manicura simple en un look glamuroso de temporada.

En esta temporada de otoño e invierno, la clave está en resaltar la belleza natural de las manos, las uñas cortas, tonos suaves y acabados limpios crean un equilibrio perfecto entre elegancia y comodidad, ideal para quienes buscan un estilo discreto pero con intención.

uñas
Melisa Velázquez
