8 tonos de uñas cortas y divertidas que rejuvenecen las manos a los 40 y 50

El mundo de las uñas siempre llega a nosotras con propuestas interesantes en las que la creatividad, el color y la decoración, van más allá de lo que nuestra mente podría imaginar. Aquí nos declaramos fanáticas de las tendencias y las decoraciones en tercera dimensión, sin embargo, debemos reconocer que hay ocasiones en las que por nuestra mente llegan pensamientos intrusivos como “¿se me vería bien ese diseño?”, o “ya estoy grande para esto, esos colores son para muchachitas”, y la realidad es que no, en el mundo del nail art no hay reglas ni una autoridad que nos diga que sí y que no deberíamos llevar.

Sin embargo, entendemos que la voz de nuestra mente suele ser fuerte y terminamos haciéndole caso, es por ello que nos dimos a la tarea de buscar aquellos tonos de uñas cortas que además de rejuvenecer nuestras manos, son perfectos para agregar un toque de diversión y creatividad a nuestro manicure, claro, sin dejar de lucir elegantes.

Uñas yellow butter milk

Este color no solo es bello, es elegante. Pertenece al grupo de los colores en tendencia de uñas para este año y no solo lo hemos visto en ellas, también ha alcanzado el mundo de la moda, la decoración y la belleza. Se caracteriza por ser un amarillo claro, que no es pastel, pero sí alcanza una ligera subtonalidad blanquecina. Este color hará que tus manos se vean sumamente elegantes y rejuvenecidas al mismo tiempo, especialmente si apuestas por lucirlo en compañía de un efecto cromado.

Uñas rosas con lila

Por separado, estos dos colores también están en tendencia: el lila y el rosa empolvado. Ambos pertenecen a gamas cercanas a los tonos pastel, y es por ello que pueden aportar luminosidad y frescura a la piel, especialmente el rosa, aporta un toque de sofisticación y feminidad único. Una forma muy creativa para llevarlos en conjunto es colocando uno sobre las uñas de una mano y hacer lo mismo con el otro. No solo tendrás unas uñas elegantes, también un estilo único (y perfecto por si no sabes cuál de los dos elegir).

Baby blue

El baby blue es un color muy lindo, es un color con subtono frío que nos remite a los climas de invierno. Por su calidad de color claro, este tono es perfecto para aquellas que apuestan por aportar luz sobre la piel proyectando jovialidad. Este color también se presta para agregar efectos como el cromo para intensificar su cualidad de frío, acción que te recomendamos para lograr unas uñas altamente elegantes.

Uñas arcoíris

Para las amantes de los diseños de uñas colorful, esta alternativa, es perfecta para apostar por un manicure rejuvenecedor y elegante. El consejo es apostar por el uso decolores pasteles con sub tonalidad fría para lograr ese efecto de delicadeza sobre las manos, la idea de las uñas arcoíris es integrar diferentes tonos para lograr que se mezclen, sin que lleguen a formar un resultado homogéneo, para lograr un diseño en el que el color sea el protagonista y sea perceptible cada brochazo de él.

Verde satinado

Si lo tuyo son las uñas discretas, pero elegantes, el verde satinado es el color que necesitas para tu próximo manicure. Este color es divino y por su acabado satinado vas a lucir unas uñas muy elegantes y sofisticadas; este es un tono que nos remite al concepto de lo etéreo, así que definitivamente te ayudará a lucir unas manos únicas en tus 40.

Rojo tomate

Este color estará en tendencia en otoño y es el tono que debes tener dentro de tu colección de esmaltes, no solo es elegante, también es vibrante y eso es lo que le dará a tus manos esa cualidad de rejuvenecimiento y jovialidad que necesitas. Sí, es un color encendido, pero que va bien con todo: texturas, prendas, o accesorios.

Blooming colorfull

Si tu idea de uñas cortas divertidas va más allá del uso de colores uniformes, entonces el efecto blooming es lo que estás buscando. Este consiste en aplicar sobre la uña un toque de color mediante una técnica de expansión y degradado. Sí, es un diseño más arriesgado pero igual de lindo y creativo que las demás.

Deep blue

El otoño se acerca y uno de los colores favoritos de esta estación suele ser el azul profundo, este color se caracteriza por ser un blue navy, pero con sub tonalidad gris, lo que aporta sobre la uña una apariencia de jovialidad y frescura única. Si lo tuyo es apostar por colores oscuros sin recurrir al uso del negro, este es el tono que estás buscando.

Una de nuestras cosas favoritas de estas ideas es su capacidad de adaptarse a las uñas cortas, sobre ellas no solo se ven elegantes, sino que también son tonos de uñas que nos ayudan a disimular pequeñas imperfecciones para lucir unas manos etéreas y elegantes. De todos los colores que te presentamos, ¿cuál es el que se convertirá en tu nueva obsesión?