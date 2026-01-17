Suscríbete
Belleza

¡Adiós, canas! 5 tintes de pelo efectivos para disimular el pelo blanco y rejuvenecer el rostro

Dale la bienvenida a un look fresco con estas tonalidades de tintes que se convertirán en tu mejor arma para cubrir el pelo blanco.

Enero 17, 2026 • 
Lily Carmona
¿Cuál es el mejor tinte para el pelo 5 colores que te hacen ver más joven y serán tendencia en 2026.png

Despídete de las canas con estos colores de pelo.

Getty Images

A pesar de que la aparición de canas pueda ayudarnos a complementar un look renovado y muy favorecedor, muchas mujeres se sienten más cómodas con ellas cubiertas. Es por esta razón que el mercado de la coloración nos ofrece infinidad de opciones que no solo nos ayuden a cubrir el pelo blanco, sino también rejuvenecer el rostro y hacernos lucir una nueva imagen.

Conocer el tinte de pelo ideal será clave para lograr suavizar nuestras facciones, armonizar nuestro tono de piel y hasta aportarle luminosidad de forma natural. Así que si tú, como nosotras, eres del club que prefiere cubrir las canas y estás buscando opciones que favorezcan tu imagen, debes conocer estos tintes de pelo.

Castaño claro con reflejos cálidos

Atrás quedaron las coloraciones uniformes que solo logran generar que la melena luzca plana y sin vida; es por esta razón que muchos tintes estarán apostando por incluir coloraciones con reflejos con el objetivo de dar vitalidad, dimensión y movimiento al pelo. El castaño es uno de ellos, pero esta no es la única razón por la cual es una gran opción para cubrir las canas.

El tinte castaño se convierte en la mejor alternativa para disimular el pelo blanco cuando no buscamos optar por un color profundo como el negro, que en algunas ocasiones endurece las facciones. Apuesta por tonos con reflejos miel o avellana; estos se integrarán de forma natural en la melena, aportando mayor luminosidad sobre ella.

Rubio caramelo

Si estaba buscando una opción dentro de los tonos claros, pero que no llegue a una coloración muy fría o ceniza, el tono caramelo es una gran alternativa. Este color se conforma de una mezcla de beige y dorado, logrando crear un contraste muy elegante sobre el pelo con canas. Es un gran aliado para disimular líneas de expresión e iluminar el rostro, porque aporta frescura a la piel, favoreciendo su apariencia.
Este tono puede acompañarse con otras técnicas de coloración como las mechas balayage o babylights.

Castaño chocolate

Para las amantes de los tonos profundos, el castaño chocolate es una opción inteligente. Este color aporta un aire de sofisticación a quien lo porta, ayudando a cubrir de manera eficaz las canas sin tener que difuminarlas. A pesar de ser un color oscuro, no endurece nuestras facciones, pero la recomendación es apostar por él con reflejos para darle mayor movimiento y luminosidad al rostro. Ten cuidado de no apostar por un color que contenga subtonos demasiado oscuros, pues lejos de favorecerte, podría revertir su efecto rejuvenecedor.

Rubio oscuro

Si estás buscando aclarar unos tonos de tu melena, pero sin llegar a un rubio que parezca artificial, apostar por un tono oscuro con su tonalidad beige es una opción inteligente que no solo te ayudará a rejuvenecer tu imagen, sino a disimular a la perfección las canas de tu melena.

Gracias a su subtono, este color ayuda a integrar las canas para evitar un contraste marcado en la zona de la raíz cuando el pelo comienza a crecer, siendo una gran alternativa para aquellas que buscan algo que, aunque requiera mantenimiento, no resulte esclavizante.

Balayage en tonos miel o arena

Aunque este no es un tinte de pelo uniforme y más bien es una técnica de coloración, apostar por un look con mechas balayage es una gran opción para disimular la presencia de canas sin tener que comprometer por completo todo el color de nuestro pelo.

Estas mechas se caracterizan por distribuir de forma estratégica luz sobre el rostro, factor importante a considerar cuando, además de iluminarlo, queremos disimular la presencia de algunas arrugas o líneas de expresión. Esta técnica ayuda a integrar visualmente las canas, logrando que nuestro rostro luzca más fresco y con una apariencia un tanto juvenil.

Estos son los tintes de pelo que debes probar para ayudar a disimular la presencia de canas en tu melena. Ahora ya sabes qué colores de pelo se convertirán en tu gran aliado para transformar tu imagen y resaltar tu belleza.

También puedes leer:
boy bob corte de pelo.jpg
Belleza
Boy Bob: el corte de cabello más fácil de peinar que será tendencia en primavera (ideal para mujeres de 45+)
Febrero 18, 2025
 · 
Gabriela Santillán
cortes de pelo muy cortos para rostro redondo.jpg
Belleza
6 cortes de pelo muy cortos que favorecen a las caras redondas (y te hacen ver más joven)
Febrero 13, 2025
 · 
Gabriela Santillán

Cuidado de pelo tintes
Lily Carmona
Relacionado
La cena del Día de Acción de Gracias de Meghan Markle y el príncipe Harry
Realeza
Meghan Markle y el príncipe Harry reflexionan sobre el uso de la tecnología en la educación de Archie y Lilibet
Enero 17, 2026
 · 
Melisa Velázquez
uñas ombré aperol
Uñas 2026 elegantes: 5 diseños de manicure originales que favorecen durante todo el año
Enero 17, 2026
 · 
Karen Luna
_Uñas almendra largas 5 tendencias de uñas elegantes para la oficina.png
Belleza
Uñas almendra largas: 5 tendencias de uñas elegantes para la oficina
Enero 17, 2026
 · 
Lily Carmona
‘Ghost blonde’, el rubio que rejuvenece, disimula las raíces y todas las mujeres de 50 quieren.png
Belleza
Tinte rubio avellana, el color favorito del 2026 para verte joven y elegante a los 50 más
Enero 16, 2026
 · 
Karen Luna