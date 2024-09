Aprende a hacer el delineado marrón difuminado que es furor en redes sociales

El delineado marrón difuminado ha tomado el protagonismo en redes sociales y no es para menos. Este estilo de maquillaje, conocido por su versatilidad y capacidad para realzar la mirada de manera sutil, se ha convertido en un favorito para quienes buscan un look natural y sofisticado.

A diferencia del clásico delineado negro, el tono marrón ofrece un acabado más suave y menos dramático, ideal para el día a día o para un evento casual. ¿Te gustaría aprender a hacerlo? Sigue leyendo para descubrir el paso a paso para lograr este delineado que está en tendencia.

Antes de comenzar con el delineado, es fundamental preparar tus párpados para asegurar que el maquillaje dure todo el día. Aplica una prebase de sombras o un corrector en los párpados para igualar el tono de la piel y proporcionar una base uniforme para el maquillaje. Esto no solo ayudará a que el delineado se adhiera mejor, sino que también evitará que se corra o desaparezca con el paso de las horas.

Los tonos marrones son ideales para crear un delineado suave y favorecedor. FREEPIK

Para este look, opta por un delineador en lápiz o en gel de tono marrón. El marrón chocolate es perfecto para un acabado más marcado, mientras que un marrón más claro o caramelo es ideal para un look suave y natural. Si no tienes un delineador marrón, una sombra de ojos en polvo también puede funcionar. Solo asegúrate de usar un pincel angular para aplicarla con precisión.

Con el delineador marrón, traza una línea delgada a lo largo de la línea superior de las pestañas. Comienza desde el centro del párpado y extiende hacia el exterior, luego regresa hacia el lagrimal. No te preocupes si la línea no es perfecta, ya que la idea es difuminarla. Asegúrate de mantener la línea lo más cerca posible de las pestañas para realzar la forma natural de tus ojos.

Una vez que hayas trazado la línea, es hora de difuminarla para conseguir ese efecto suave y ahumado que tanto se busca. Utiliza un pincel pequeño y de cerdas suaves o un aplicador de esponja para difuminar suavemente el delineado. Haz movimientos suaves y hacia afuera para crear un efecto degradado. Si deseas un acabado más intenso, puedes aplicar más producto y seguir difuminando hasta lograr el look deseado.

Para darle más dimensión a tu delineado marrón difuminado, aplica una sombra de ojos en un tono marrón similar o ligeramente más oscuro justo encima de la línea del delineador. Usa un pincel de difuminar y mezcla bien para que no haya líneas duras. Este paso ayudará a intensificar el efecto ahumado y hará que el delineado dure más tiempo.

Completa el look aplicando una o dos capas de máscara de pestañas. Puedes optar por una máscara de pestañas marrón para mantener el look suave y natural, o elegir una negra para un contraste sutil. Asegúrate de rizar tus pestañas antes de aplicar la máscara para abrir aún más la mirada.

Si quieres darle un toque extra a tu maquillaje, puedes aplicar un delineador marrón difuminado también en la línea de pestañas inferior. Esto creará un efecto más intenso y un acabado completo. Recuerda mantener el resto del maquillaje en tonos neutros para que los ojos sean el centro de atención.

El delineado marrón difuminado es perfecto para quienes buscan un maquillaje elegante y fácil de hacer. ¡Anímate a probarlo y dale un toque diferente a tu rutina de maquillaje!