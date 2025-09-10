Así consigue Dakota Johnson el efecto bronzer y tú también puedes lograrlo con estos tips

1. Mirada en tonos tierra

Este es un maquillaje que le va bien a todo tipo de ojos de color, en esta ocasión Dakota optó por utilizar sombras en tonos cálidos y terrosos. Este es un maquillaje muy fácil de hacer, el truco está en difuminar muy bien cada sombra que aplicas para tener un acabado suave y elegante. El toque final es un delineado discreto y varias capas de máscara para alargar las pestañas.

Tip: Si tus ojos son cafés oscuros, entonces elige tonos dorados o cobrizos ¡son perfectos para dar luminosidad!

2. Labios nude rosados

No sobrecargues tu beauty look, para lograr este equilibrio opta por unos labios en nude rosado, un tono que aporta ese toque tierno y llamativo, pero sin distraer la atención principal (tus ojos). Este color es ideal cuando el bronzer también es protagonista, ya que no roba atención, pero sí suma sofisticación.

Tip: Busca labiales cremosos o con acabado satinado para un efecto natural.

Con estos pasos podrás recrear el bronzer beauty look de Dakota Johnson, un maquillaje versátil que funciona tanto para un evento especial como para una salida de noche. Getty Images

3. Contour con bronzer

El paso clave: el bronzer aplicado como contour. Dakota lo lleva en pómulos, sienes y mandíbula, logrando un rostro definido.¿ El resultado? un acabado cálido y glowy.

Tip: Aplica el bronzer en forma de “3”, empieza desde la frente hacia las mejillas y luego a lo largo de la mandíbula.

3 básicos de maquillaje para lograr el bronzer makeup de Dakota Johnson

1. Dúo líquido para contorno de rostro / SHEGLAM

El verano pide un maquillaje que resista el calor… y el dúo líquido de SHEGLAM es perfecto para eso. Su aplicador doble permite un contorno preciso: la punta ultrafina define zonas pequeñas como la nariz, mientras que la esponja aterciopelada funde el producto en mejillas, frente y mandíbula.

Su duración es excelente, manteniendo el contour intacto incluso en los días más calurosos, y está disponible en 11 tonos que se adaptan a todo tipo de piel. Cortesía

2. Barra de labios Gucci / The Painted Veil Rosewood Color 201

Este labial nude aporta un toque de color cálido y sofisticado a tus labios que complementa el bronzer. Su fórmula ligera e hidratante permiten un look natural y elegante.

Su packaging inspirado en Hollywood clásico le da un plus de estilo a tu rutina de maquillaje.

3. Amino Rain Glasswater Serum

Para lograr un acabado radiante y saludable, este suero hidratante es el secreto que estabas buscando. Con una fórmula que combina cuatro tipos de ácido hialurónico y aminoácidos fermentados, proporciona una hidratación profunda, mejora la elasticidad y deja un efecto jugoso que hace que tu piel luzca como “glass skin”.

Aplicarlo antes del contorno de ojos y del labial garantiza que tu piel se vea luminosa, suave y lista para que tu bronzer brille aún más. Cortesía

Tip de aplicación: Primero hidrata con el suero, luego define tu rostro con el dúo líquido de SHEGLAM y, por último, aplica el labial Gucci para un look fresco, natural y sofisticado, digno de Dakota Johnson.