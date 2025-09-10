Suscríbete
Belleza

Así consigue Dakota Johnson el efecto bronzer y tú también puedes lograrlo con estos tips

Uno de sus beauty looks más populares y el sello personal de Dakota es muy fácil de lograr. ¡Toma nota!

September 10, 2025 • 
Gabriela Santillán
dakota johnson bronzer look.png

Dakota siempre impone moda en cada aparición con un maquillaje que es pura inspiración: un bronzer beauty look que resalta sus rasgos de manera natural y elegante.

Getty Images

1. Mirada en tonos tierra

Este es un maquillaje que le va bien a todo tipo de ojos de color, en esta ocasión Dakota optó por utilizar sombras en tonos cálidos y terrosos. Este es un maquillaje muy fácil de hacer, el truco está en difuminar muy bien cada sombra que aplicas para tener un acabado suave y elegante. El toque final es un delineado discreto y varias capas de máscara para alargar las pestañas.

Tip: Si tus ojos son cafés oscuros, entonces elige tonos dorados o cobrizos ¡son perfectos para dar luminosidad!

2. Labios nude rosados

No sobrecargues tu beauty look, para lograr este equilibrio opta por unos labios en nude rosado, un tono que aporta ese toque tierno y llamativo, pero sin distraer la atención principal (tus ojos). Este color es ideal cuando el bronzer también es protagonista, ya que no roba atención, pero sí suma sofisticación.

Tip: Busca labiales cremosos o con acabado satinado para un efecto natural.

maquillaje bronzer dakota johnson.png

Con estos pasos podrás recrear el bronzer beauty look de Dakota Johnson, un maquillaje versátil que funciona tanto para un evento especial como para una salida de noche.

Getty Images

3. Contour con bronzer

El paso clave: el bronzer aplicado como contour. Dakota lo lleva en pómulos, sienes y mandíbula, logrando un rostro definido.¿ El resultado? un acabado cálido y glowy.

Tip: Aplica el bronzer en forma de “3”, empieza desde la frente hacia las mejillas y luego a lo largo de la mandíbula.

3 básicos de maquillaje para lograr el bronzer makeup de Dakota Johnson

1. Dúo líquido para contorno de rostro / SHEGLAM

El verano pide un maquillaje que resista el calor… y el dúo líquido de SHEGLAM es perfecto para eso. Su aplicador doble permite un contorno preciso: la punta ultrafina define zonas pequeñas como la nariz, mientras que la esponja aterciopelada funde el producto en mejillas, frente y mandíbula.

Dúo líquido para contorno de rostro :  SHEGLAM.png

Su duración es excelente, manteniendo el contour intacto incluso en los días más calurosos, y está disponible en 11 tonos que se adaptan a todo tipo de piel.

Cortesía

2. Barra de labios Gucci / The Painted Veil Rosewood Color 201
Este labial nude aporta un toque de color cálido y sofisticado a tus labios que complementa el bronzer. Su fórmula ligera e hidratante permiten un look natural y elegante.

Barra de labios Gucci : The Painted Veil Rosewood Color 201.png

Su packaging inspirado en Hollywood clásico le da un plus de estilo a tu rutina de maquillaje.

3. Amino Rain Glasswater Serum
Para lograr un acabado radiante y saludable, este suero hidratante es el secreto que estabas buscando. Con una fórmula que combina cuatro tipos de ácido hialurónico y aminoácidos fermentados, proporciona una hidratación profunda, mejora la elasticidad y deja un efecto jugoso que hace que tu piel luzca como “glass skin”.

Amino Rain Glasswater Serum.png

Aplicarlo antes del contorno de ojos y del labial garantiza que tu piel se vea luminosa, suave y lista para que tu bronzer brille aún más.

Cortesía

Tip de aplicación: Primero hidrata con el suero, luego define tu rostro con el dúo líquido de SHEGLAM y, por último, aplica el labial Gucci para un look fresco, natural y sofisticado, digno de Dakota Johnson.

También puedes leer:
labial rojo.jpg
Moda y belleza
Las 6 marcas de labiales rojos más icónicas
July 05, 2023
 · 
Emma Duarte
Un labial para lucir muy natural
Belleza
Un labial para lucir muy natural
June 12, 2018
 · 
Vanidades
También puedes leer:
¿Cómo se entrenaron Dakota Johnson y Jamie Dornan?
Celebs
¿Cómo se entrenaron Dakota Johnson y Jamie Dornan?
June 12, 2018
 · 
Vanidades
Dakota Johnson
Celebs
Dakota Johnson más allá de “las sombras”
November 09, 2018
 · 
Marcos Alberto Milo Valadez

Gabriela Santillán
Gabriela Santillán
¡Amateur de la cultura pop y del cine! Me encanta conocer nuevos lugares y soy fan de la música de los 2000.
Relacionado
Lady Di modeló los 5 looks morados más icónicos que estarán de moda en otoño 2025.png
Realeza
Lady Di modeló los 5 looks morados más icónicos que estarán de moda en otoño 2025
September 10, 2025
 · 
Lily Carmona
Uñas de gel perfectas 5 consejos profesionales para que no se rompan.png
Belleza
Uñas de gel perfectas: 5 consejos profesionales para que no se rompan
September 10, 2025
 · 
Lily Carmona
"The Smashing Machine" Red Carpet - The 82nd Venice International Film Festival
Moda
Emily Blunt nos enamoró con su joyería en el Festival de Cine de Venecia
September 10, 2025
 · 
Karen Luna
Jennifer Aniston luce el vestido de “efecto vientre plano”
Moda
Jennifer Aniston luce el vestido de “efecto vientre plano” perfecto para mujeres de 50+
September 10, 2025
 · 
Melisa Velázquez