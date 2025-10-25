Suscríbete
Así es el peinado fácil de Eva Longoria con el que rejuveneces e iluminas el rostro a los 50

Fácil, práctico y elegante, así es el nuevo estilo con el que la actriz deslumbró durante el evento “Fantasy Gifts”.

October 24, 2025 • 
Lily Carmona
La actriz deslumbró en un evento con un peinado fácil de coleta alta.

A sus 50 años, Eva Longoria demuestra que un buen peinado es capaz de marcar la diferencia entre lucir un atuendo distinguido y uno totalmente desapercibido. Y es que al elegir el indicado, iluminamos el rostro, apostamos frescura y al mismo tiempo podemos proyectar mucha elegancia. En su reciente aparición en el evento Neiman Marcus “Fantasy Gifts”, la actriz lució un estilo sencillo, pero impactante, ideal para quienes buscan un look estilizado sin complicaciones.

Si eres fanática de los peinados fáciles y refinados, entonces este look de Eva se convertirá en tu nueva obsesión y seguro querrás replicarlo.

¿Qué peinado llevaba Eva Longoria?

Eva apostó por un corte lob, el cual presumió en su versión suelta tan solo unos días antes y del que nos pudimos percatar que llega a la altura de los hombros. Sin embargo, para esta ocasión, la actriz se dejó llevar por la moda del pelo agarrado, luciendo un peinado con coleta combinado con mechones que enmarcan el rostro. Todo en una melena castaña brillante con reflejos cálidos que le aportaron mucha luz a su rostro, haciendo que proyectara aún más jovialidad.

¿Por qué este peinado rejuvenece e ilumina el rostro?

El corte de pelo lob acompañado de mechones frame que enmarcan el rostro ayuda a suavizar la mandíbula y destacar los pómulos, creando la ilusión visual de una estructura más definida. La longitud de este corte permite a la perfección realizar peinados y seguir ciertos estilos con mayor facilidad.

Eva Longoria en Neiman Marcus Celebrates 2025 Fantasy Gifts.

El peinado recogido permite que áreas de nuestro rostro y cuerpo queden expuestas; el cuello es una de ellas, y al hacerlo uno puede proyectar una imagen más refinada y sofisticada, pues estos recogidos suelen estilizar el cuello.

Eva apostó por otro gran acierto en su estilo de la noche: el pelo castaño, el cual estiliza con mechones sutiles que aportan brillo saludable, el cual es más difícil de lograr sobre bases con tintes cenizos o neutros.

Cómo lograr este peinado en casa

El primer paso para lograr un peinado fácil y elegante con éxito como el de Eva es mantener una melena media. Aunque el pelo largo también permite lucir diversos estilos de peinado, cuando es muy denso puede resultar pesado llevarlo sujetado.

Así que una vez que tu pelo tenga un corte midi o lob, habrá que planchar la melena (siempre con tu termoprotector) y peinar sin pulir mucho hasta formar con todo el pelo una coleta. Con ayuda de una liga, sujétalo detrás, a unos cinco dedos de la nuca y aplica un poco de fijador.

Ojo, antes de peinarlo y amarrarlo, es vital que dejes libres dos mechones, uno de cada lado del rostro, para enmarcar tu carita.

Y así de sencillo podrás lucir un peinado digno de celebridad. El peinado que lució Eva Longoria es la prueba de que para lucir rejuvenecida no hace falta un cambio extremo. Un corte estratégico, el color de pelo acertado y un peinado fácil serán suficientes para hacerte ver esplendorosa a donde sea que vayas.

Lily Carmona
