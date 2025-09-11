Suscríbete
Belleza

Así se llevan las mechas umbrella que favorecen e iluminan el rostro después de los 40

Esta técnica de coloración se convertirá en la aliada de las mujeres que buscan un look natural y sofisticado.

September 11, 2025 • 
Lily Carmona
Miley Cirus

Miley Cirus apostó por estas mechas en un momento.

Getty Images

Apostar por un cambio de imagen que nos ayude a resaltar facciones, rejuvenecer y lucir más frescas es posible con infinidad de técnicas de coloración. Sin embargo, existe una técnica que no solo es original y atrevida, sino que también es el aliado perfecto para aquellas que buscan un cambio radical pero favorecedor. Si eres fanática de los tintes rubios, las mechas umbrella son la coloración que necesitas para lucir increíble a tus 40.

¿Qué son las mechas umbrella?

Las mechas umbrella reciben su nombre gracias al efecto “sombrilla” que crean en el pelo. La técnica consiste en aplicar tonos más claros en la parte inferior de la melena y mantener un tono más oscuro o natural en la zona de las raíces y la capa inferior del pelo. De esta forma, al mover el pelo, lograremos un contraste interesante y creativo que es capaz de aportar dimensión, brillo y movimiento.

A pesar de que lo hemos visto en celebridades como Miley Cyrus, que ha apostado por llevarlo a tonos rubios muy fríos, una de sus intenciones es crear un contraste sutil y elegante, lo que las convierte en las mechas ideales para mujeres de 40 en adelante que apuestan por un look moderno.

¿Por qué favorecen después de los 40?

Cuando llegamos a los 40, muchas de nosotras buscamos un estilo que aporte juventud a nuestra apariencia. Normalmente, solemos apostar por técnicas de decoloración que no requieran visitar de forma constante el salón de belleza, y a pesar de que estas mechas pueden llevarse al extremo, en su versión soft cumplen con estos requisitos.

Versace FW23 Show - Front Row And Inside

Miley Cyrus apostó por las mechas umbrella en 2023.

Arturo Holmes/Getty Images

Las mechas umbrella pueden ayudarnos a iluminar el rostro, aportando frescura en nuestras facciones y logrando disimular líneas de expresión. A pesar de que no son tan discretas como otras mechas sutiles, un ejemplo, las babylights, no comprometen una decoloración extrema a todo el pelo, solamente a la parte superior, favoreciendo la salud de nuestra melena.
Los tonos más recomendados para mujeres de 40 son los castaños claros, miel, avellana, arena o dorados suaves, pues armonizan la piel y aportan un acabado elegante.

Cómo llevar las mechas umbrella con estilo

Otra de las grandes ventajas de esta técnica de coloración es su versatilidad. Funcionan perfectamente en cortes rectos como melenas con capas, incluso en pelo con ondas naturales o peinados pulidos; Dua Lipa en su momento rubio nos dio cátedra de esto.

Así que si la base de tu pelo es castaño oscuro, el consejo es apostar por reflejos en color miel o caramelo para crear contraste. Si eres fanática de los rubios, la recomendación es mantener una base ligeramente oscura y apostar por reflejos dorados o color mantequilla. Y si deseas llevarlas con canas, ¡puedes hacerlo!, apuesta por incluir tonos plata o grises más claros sobre tu base para un look moderno.

Las mechas umbrella son la alternativa que necesita para un cambio arriesgado pero moderno. Así que si estás buscando un look que transforme tu imagen, aporte frescura y te haga lucir sofisticada, no dudes en apostar por esta técnica de decoloración.

