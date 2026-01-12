Amanda Seyfried deslumbra en los Golden Globes 2026 con un total look blanco de elegancia clásica

El domingo 11 de enero se celebró la 83ª edición de los Golden Globes en el icónico Beverly Hilton de Beverly Hills, una noche en la que las celebridades más destacadas del momento se dieron cita para deslumbrar en la alfombra roja con looks impactantes y llenos de glamour.

La actriz Amanda Seyfried se consolidó como una de las mejor vestidas de la noche con un vestido de Versace y un look que evoca a la elegancia del Old Hollywood, pero con un toque contemporáneo que ha causado sensación.

El vestido de Versace que llevó Amanda Seyfried a los Golden Globes

Durante una entrevista con la revista Vogue, apenas dos días antes de la ceremonia de los Golden Globes, Amanda Seyfried habló del vestido de la firma Versace que usaría para la gran noche.

“Hay marcas a las que siempre vuelvo porque me hacen sentir cómoda, pero también porque se atreven a romper un poco el molde. Versace es una de ellas”.

La actriz lució un vestido en color blanco ivory hecho a medida y exclusivamente para ella por la firma italiana, con un escote tipo corazón, drapeado diagonal elegante y una cola dramática que le da un toque clásico y envuelve con elegancia el tobillo, con una silueta ajustada y fluida.

“Es muy favorecedor saber que algo fue construido para ti… y termina siendo aún más favorecedor porque realmente fue hecho para ti”, dijo sobre la actriz, que combinó el vestido con un collar geométrico de oro amarillo y diamantes de Tiffany & Co y un peinado elegante.

Las nominaciones de Amanda Seyfried en los Golden Globes

Amanda Seyfried llegó a los Golden Globes 2026 con una doble nominación, consolidando uno de los años más sólidos de su carrera.

Fue nominada a Mejor Actriz en Película Musical o Comedia por su interpretación en El testamento de Ann Lee, donde dio vida a la histórica fundadora del movimiento Shaker.

Además, compitió en la categoría de Mejor Actriz en Serie Limitada, Antología o Película para Televisión gracias a su trabajo en Largo río brillante, una producción que recibió gran reconocimiento de la crítica.

