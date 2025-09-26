Belinda apuesta por las mechas espresso martini, la tendencia rejuvenecedora del otoño

El otoño 2025 está dominado por los colores de pelo. Los expertos apostaban a que el castaño sería el color en tendencia; sin embargo, las apuestas en pasarelas y celebridades nos han demostrado que el tinte rubio, el pelo cobrizo y las mechas se están robando también la temporada. Una de las técnicas de coloración más vistas en los primeros días del otoño, sin duda alguna, han sido las mechas espresso martini y Belinda se ha convertido en su mayor exponente.

Durante su participación en la Semana de la Moda de Milán, la cantante llegó al fashion show de Boss con un atuendo muy elegante y sofisticado en color arena, el cual combinó a la perfección con su nueva melena.

Mechas espresso martini, el look para el rejuvenecimiento

La razón por la que estas mechas se han convertido en las favoritas de muchas mujeres para quitarse algunos años de encima es que son una técnica de coloración que apuesta por darle vida al pelo desde una base oscura, creando profundidad sobre la melena, creando dimensión y llevando toda la atención al rostro.

Gracias a que el color de las mechas suele ser un color frío y claro, estas ayudan a aportar luz y disimular finas líneas de expresión.

¿A quiénes les va mejor esta coloración?

De acuerdo con los expertos en belleza, esta técnica de coloración es capaz de adaptarse a diferentes tipos de piel, así que, en teoría, cualquiera de nosotras la puede llevar. Por ejemplo, sobre pieles medias a oscuras, este color suele armonizar el color de la dermis para evitar que esta se vea apagada.

Funciona bien en cortes de pelo con capas largas, pues logra darle mayor dinamismo y movimiento. Algunos cortes modernos como el shag o el butterfly pueden adaptarse a estas mechas.

Y por supuesto, son aliadas del pelo con textura natural; si tu melena cuenta con ondas suaves o un poco de volumen, esta coloración se convertirá en tu mejor aliada para darle protagonismo a esta textura.

¿Por qué apostar por ellas en otoño?

En realidad, estas mechas pueden funcionar perfectamente en cualquier temporada del año; sin embargo, en estos días están convirtiéndose en la sensación; probablemente, mucho tenga que ver que el otoño es la oportunidad perfecta para cambiar de imagen y decirle adiós a una versión lejana de nosotras.

Sin embargo, algunas razones por las que estas mechas podrían ser las favoritas de muchas es porque son una coloración muy versátil que se adapta a cualquier estilo y look, longitud de pelo y textura. Al ser mechas muy finas y delgadas, requieren también bajo mantenimiento, es decir, sus retoques pueden ser esporádicos y no tan puntuales como otras técnicas de coloración.

Si bien es cierto que a lo largo de su carrera hemos visto a Belinda mayormente pelirubia, esta vez apostó por darle un refresh a su melena color miel apostando por una de las técnicas de coloración en tendencia de otoño: las mechas espresso martini.