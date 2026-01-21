Blue nails: los 5 tonos que serán tendencia en 2026 para un manicure elegante y sofisticado

Con la llegada de la primavera, la paleta de colores en tendencia para las uñas se renueva con tonos vibrantes y llenos de vitalidad, ideales para crear diseños originales, elegantes y delicados que realzan cualquier look con un toque fresco y sofisticado.

Este 2026, las blue nails se perfilan como una de las propuestas más buscadas de la temporada, no solo con su extensa gama de colores, sino también con acabados en tendencia, para crear looks impactantes y contemporáneos.

Ideas de blue nails o uñas azules para looks sofisticados y atemporales llenos de personalidad

Estos son algunos de los azules en tendencia para llenar tus uñas de color, desde tonos delucados, hasta los más profundos y sofisticados para crear un manicure lleno de elegancia.

Azul zafiro

Se trata de uno de los tonos más sofisticados gracias a su profundidad, y para darle un giro aún más chic, puedes sumarle un efecto cat eye, que aporta un brillo sutil y un acabado magnético capaz de transformar la uña en un detalle elegante y llamativo.

Azul medianoche

Inspirado en el cielo nocturno, este tono se presenta como un tono intenso con matices casi negros, y con una profundidad que lo convierte en una opción versátil que se adapta tanto a uñas largas como a estilos más minimalistas.

Azul celeste

Más suave y delicado, el azul cielo pastel será uno de los favoritos para quienes prefieren looks etéreos y femeninos, ideal para la temporada de primavera, ya que ilumina las manos con suavidad y elegancia.

Azul turquesa profundo

Entre los tonos más arriesgados del 2026 está el azul turquesa profundo, que fusiona la energía del azul con un matiz verdoso sofisticado, una tonalidad atrevida para quien busca looks más modernos.

Azul glaseado

Si lo tuyo es destacar, el azul con un ligero toque glaseado, es la apuesta ideal, su efecto iridiscentes y brillo que capta la luz, se perfila como la tendencia favorita de quienes buscan un look atrevido pero sofisticado y lleno de glamour.

Si prefieres las uñas con color este 2026, apuesta por estos tonos que no pasarán desapercibidos.

