Belleza

Bob corto francés vs. bob largo ondulado: los cortes con flequillo del momento

Del clásico cortina al arriesgado fleco degrafilado, estos son los copetes que mejor van con estos cortes.

September 09, 2025 • 
Lily Carmona
Corte midi flick

Corte bob con fleco lateral.

Getty Images

El fleco, esa porción delantera del pelo que nos ayuda a enmarcar el rostro, este otoño se posiciona con fuerza, convirtiéndose en el detalle que necesitas para transformar y elevar cualquier corte de pelo. Ya sea que lleves un bob corto francés o un bob largo ondulado, existen estilos de copete que realzan el rostro, estilizan y aportan mucha frescura sobre él. Toma nota de cuáles son los flequillos más favorecedores y cuáles son los mejores para llevarlos con elegancia.

Fleco degrafilado

Este fleco ligero, que consiste en formarse a base de mechones frontales desfilados, ayuda a suavizar las facciones evitando endurecer nuestro rostro. Este estilo es ideal para el corte bob ondulado, pues añade movimiento y un aire glamuroso a tu imagen sin ningún esfuerzo.

corte shaggy en rostro redondo

Fleco degrafilado ligero.

Instagram. @selenagomez

Baby bangs

Este corte ha sido llevado por muchas celebridades, desde Emma Watson hasta Pamela Anderson. Este corte consiste en lucir un fleco muy corto que llegue arriba de las cejas, por lo que aportará frescura y personalidad. Sí, este tipo de flecos suelen ser arriesgados y no muchas mujeres nos atrevemos a llevarlos; sin embargo, son la opción perfecta para aquellas que están buscando una forma única de lucir sus melenas bob.

pamela anderson

Pamela Anderson debutó en la Met Gala con un corte bob que define su nueva era de belleza.

GETTY IMAGES

Fleco cortina

Este es uno de los cortes más favorecedores para mujeres de cualquier edad. Al abrirse al centro, enmarca el rostro, integrándose de manera natural con el resto de la melena, aportando un toque elegante y effortless a nuestro look. Es el compañero perfecto para el bob ondulado, pues ayuda a darle movimiento al pelo.

cortes cara redonda (2).jpg

Los flecos de cortina pueden ser una gran opción para dar un giro a tu típico look recto

Pinterest

Fleco estilo Sabrina Carpenter

La cantante ha estado revolucionando no solo el mundo de la música, sino también el del nail art, el maquillaje y el pelo. Desde hace un año su melena ha sido inspiración para más de una de nosotras, especialmente su copete, el cual es una mezcla entre fleco cortina en su versión corta y el fleco semirecto. Este estilo nos recuerda mucho al estilo de los elegantes copetes de los 90 y es perfecto para acompañar cualquier corte a cualquier edad.

blush combo tendencia

Fleco estilo Sabrina Carpenter

Instagram. @sabrinacarpenter

Fleco recto suave

El fleco recto nunca pasará de moda, pero siempre se está reinventando, especialmente con este tipo de cortes para evitar verse pesado sobre el rostro. Su versión texturizada es perfecta para lucir con corte bob o lob ondulado, pues otorga un aire parisino a estos cortes, especialmente al bob francés.

Monica Bellucci lleva fleco wispy bang

Monica Bellucci lleva fleco recto suave

Getty Images

Si tu melena resplandece en un corte bob francés o un bob largo ondulado, será un total acierto apostar por alguno de estos copetes, pues le aportarán a tus cortes con flequillo la sofisticación y elegancia que te harán triunfar este otoño.

