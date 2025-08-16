Suscríbete
Belleza

Bob texturizado: el corte de pelo corto que las mujeres de 50 usan para definir los pómulos

El bob texturizado es un corte de cabello que realza la armonía del rostro, suaviza las facciones y acentúa los pómulos con un acabado moderno y mayor armonía.

August 16, 2025 • 
Melisa Velázquez
Bob texturizado para definir pómulos

Getty Images

Los pómulos bien definidos siempre han dado la ilusión de un rostro mucho más afilado y armonioso que se asocia con la juventud y la elegancia, y con el paso del tiempo, estas cualidades se van perdiendo, por eso es muy importante encontrar el corte de pelo adecuado que nos permita realzar la estructura facial.

Al definir los pómulos, visualmente se consigue uno de los looks más rejuvenecedores y un rostro mucho más armonioso, y el bob texturizado es el corte de pelo ideal para conseguir este efecto.

¿Cómo es el bob texturizado para definir los pómulos después de los 50?

A diferencia del bob clásico que es completamente recto, el bob texturizado se caracteriza por incorporar capas sutiles y puntas desfiladas que aportan mayor movimiento al pelo, que genera un contorno natural que afina visualmente el rostro al instante.

Este corte le aporta mayor protagonismo a las mejillas al añadir volumen, de manera estratégica, en la zona superior o en las puntas.

Es un corte muy versátil que te permite llevarlo liso para un look pulido y sofisticado, pero debes asegurarte de que el largo sea por debajo de la mandíbula.

También puedes apostar por un look con ondas suaves que aporten mayor movimiento al pelo y te veas más juvenil.

Si buscas un look aún más afilado y dramático, puedes optar por un flequillo de lado o en forma de cortina para lucir más moderna. Los expertos en estilismo recomiendan evitar el fleco recto, o podría conseguir el efecto contrario.

Recuerda que los cortes como el bob texturizado están pensados para enmarcar el rostro de forma estratégica, dirigiendo la atención justo hacia la zona de los pómulos. Es como un “contouring” pero con tijeras.

La estilista profesional, Delphine Courteille, insiste en que: “aunque las melenas largas con un secado con aires retro son cada vez más demandadas en los salones, el corte de cabello bob sigue siendo muy tendencia, y nos va a costar mucho deshacernos de él”.

corte de pelo Corte bob
Melisa Velázquez
