¡Bye a gelish! 5 diseños de uñas que cuidan la piel porque no la exponen a rayos UV

Durante años, el gelish y las uñas de gel se convirtieron en nuestras aliadas al momento de lucir diseños de uñas prolongados e impecables. Sin embargo, las recientes regulaciones emitidas por la Unión Europea y estudios dermatológicos han puesto en debate la seguridad de estos productos y del uso constante de las lámparas UV utilizadas para fijarlos a nuestras uñas.

La prohibición del ingrediente TPO (trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide), considerado potencialmente dañino, y la preocupación por la exposición a radiación ultravioleta han abierto paso a nuevas ideas de manicura seguras, apostando por el regreso al uso del esmalte convencional para seguir luciendo unas uñas lindas, pero sin comprometer nuestra salud.

Uñas milky

Este acabado tan elegante y usado en las mesas de las manicuristas y nail artists se ha convertido en el favorito de las amantes del minimalismo. Si no quieres renunciar por completo a él, tenemos buenas noticias: puedes lograr este mismo efecto con esmalte tradicional. Apuesta por colores tornasol en color blanco o incluso por esmaltes en color blanco translúcido.

Manicura francesa

Las uñas francesas siempre han sido nuestra salvación cuando no tenemos idea de qué diseños realizar o cuando buscamos algo elegante y discreto. En esta situación vuelven a ponerse la capa de superheroínas para poner a salvo nuestras uñas, pues con un manicure que puede lograrse con esmalte tradicional. Para hacerlas solamente necesitarás esmalte blanco puro y un brillo finalizador.

Uñas efecto terciopelo

Mucho antes del nacimiento del famosísimo cat eye, el mundo de los barnices tradicionales ya contaba con su versión magnética. Allá por el 2015 se volvieron muy populares los esmaltes magnéticos, los cuales funcionaban a base de pequeñas partículas que se movían con un imán que el envase del producto llevaba encima. Para lograr ese efecto aterciopelado del cat eye actual, puedes aplicar el esmalte normal y activar sus partículas con ayuda de un imán normal o apostar por usar esmaltes con acabado nacarado, teniendo la alternativa de lucir manos en tendencia sin ponerlas en riesgo.

Nail art con sticker

Flores, estrellas, corazones, piedritas o stickers de tattoo, todas estas decoraciones pueden aplicarse sobre esmaltes normales o la uña natural. Apuesta por colocarlos con gotas pequeñas de resina para uñas y sigue apostando por un diseño creativo sin poner en peligro la salud de tu piel y de tus uñas.

Uñas nude con efecto espejo

Si eres amante de las uñas nude y no quieres decirles adiós, el mercado de los esmaltes tradicionales cuenta con una amplia gama de colores que te ayudarán a seguir luciendo unas uñas elegantes y sofisticadas. Aunque el efecto espejo no se adhiere sobre un esmalte convencional, hay una forma de acercarse al efecto reflectivo que aporta: sobre tu base nude, coloca una capa ligera de esmalte tornasol traslúcido y protege con una capa de brillo.

El mundo de las uñas está por vivir uno de los giros más importantes en su existencia, y a pesar de que queremos seguir apostando por llevar uñas perfectas porque son parte de nuestro estilo, la salud es lo más importante y estos diseños de uñas sin gelish garantizan tu protección. Por supuesto que si eres amante de los diseños y el nail art como lo conocemos, no te preocupes, pues no desaparecerá; sin embargo, sí tendrás que asegurarte de que tu manicurista retire de su mesa productos con TPO y proteja tu piel con guantes sin dedos y uso de protector solar.