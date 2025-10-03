¡Bye al look anticuado! 5 cortes de pelo que rejuvenrcen y que estarán de moda en otoño

El otoño siempre trae un aire de renovación, no solo en la moda, también en nuestra imagen personal. Es la temporada perfecta para dejar atrás lo que nos hace ver apagadas y atrevernos con un cambio que nos devuelva frescura. Y sí, el corte que elijas puede ser tu mejor aliado para restar años de encima. Te comparto los 5 cortes que serán tendencia este otoño y que además tienen un efecto rejuvenecedor inmediato.

1. El bob francés

Es el favorito de las mujeres que buscan un estilo chic sin esfuerzo. Este corte llega justo a la mandíbula y se acompaña de puntas suaves y ligeramente desfiladas. Lo que más me gusta es que estiliza el rostro y da ese aire parisino elegante que nunca falla. Además, es versátil: se ve increíble tanto con ondas relajadas como liso.

La estructura recta del bob vintage ayuda a enmarcar las facciones del rostro Getty Archivo

2. El pixie renovado

El clásico pixie regresa, pero con un toque más moderno: puntas texturizadas y un fleco largo hacia un costado. Este corte es perfecto para quienes desean un cambio radical y práctico. Favorece mucho a mujeres de más de 40 porque ilumina el rostro y resalta los ojos. Es atrevido, fresco y te hace ver más activa y actual.

Emma Stone corte pixie Getty Images

3. El long bob con capas

Si no quieres algo demasiado corto, el “lob” es tu mejor aliado. Lo encuentras a la altura de los hombros y este otoño se lleva con capas suaves que aportan movimiento. Es ideal porque resta pesadez y da la ilusión de volumen, lo cual siempre rejuvenece. Además, combina perfecto con looks casuales o más formales.

Descubre cuál es el corte de pelo más favorecedor para cabelleras abundantes Getty

4. El shaggy moderno

Este corte inspirado en los 70 vuelve con más fuerza. El shaggy es desenfadado, lleno de capas, con un fleco ligero que enmarca el rostro. Lo mejor es que no requiere demasiado peinado: su encanto está en ese aire relajado y natural. Si buscas un estilo juvenil y fresco, este corte será tu favorito.

Descubre si este estilo de fleco que está en tendencia es favorecedor para ti Getty

5. El fleco cortina

Aunque no es un corte completo, merece su propio lugar porque transforma cualquier estilo. El fleco cortina suaviza las facciones, resalta los pómulos y da un efecto “lifting” instantáneo. Se adapta tanto a cortes largos como a medias melenas y es una de las tendencias más vistas en pasarelas este año.

Una de las ventajas del flequillo cortina, es que puede combinarse con distintos cortes de pelo para un look fabuloso Getty Archivo

¿Por qué probar un nuevo corte en otoño?

El cambio de estación es una invitación a reinventarnos. Estos cortes no solo están en tendencia, también ayudan a proyectar una versión más fresca y segura de ti. Atrévete a despedirte de lo anticuado y dale la bienvenida a un estilo que refleje tu energía actual.

