¡Bye canas! Estos son los colores de pelo que quitan años de encima y favorecen a los 50+

Llegar a los 50 no significa renunciar a la frescura ni al estilo. El pelo, además de ser un reflejo de nuestra personalidad, puede convertirse en el mejor aliado para rejuvenecer el rostro y suavizar las facciones. La clave está en elegir los colores de pelo que iluminan, aportan dimensión y ayudan a disimular las canas.

Estos son los tonos que están en tendencia y que favorecen especialmente a las mujeres de 50 años en adelante.

Mechas caramelo

Las mechas caramelo son perfectas para quienes buscan suavizar las facciones y dar un aspecto más cálido al rostro. Funcionan a la perfección sobre bases castañas, así que no comprometen la salud de la melena, pues solo las secciones que llevarán las mechas son las que se someterán a proceso de coloración. Esta alternativa de color aporta luminosidad sin ser demasiado llamativa.

Tinte rubio mantequilla

Si hay un tinte de pelo que este 2025 se ha robado la atención, sin duda alguna, ese es el rubio mantequilla. Este tono delicado y elegante, mezcla reflejos dorados y beige, convirtiéndose en la opción perfecta para iluminar la piel madura y restar años, ya que suaviza arrugas y líneas de expresión gracias a su efecto luminoso.

Tinte castaño chocolate

El castaño chocolate, especialmente cuando se lleva con un acabado glossy, es un clásico que nunca falla. Es profundo pero muy natral, y al mismo tiempo ayuda a que la melena luzca con mayor densidad y vitalidad.

Grey blending

Si bien esta propuesta no es una coloración en sí, es una alternativa que, el lugar de cubrir totalmente las canas, busca integrar en la melena nuestro pelo gris con ayuda de matices plateados y cenizos para lograr un acabado moderno y rejuvenecedor. Esta es una de las técnicas favoritas de muchas porque requiere poco mantenimiento y, contrario a lo que podría pensar, hace que las canas no den una apariencia sofisticada.

Mechas miel

Si lo que estás buscando es una opción que no implique cubrir toda tu melena con un tinte de pelo, entonces esta alternativa de mechas es lo que estás buscando. Dulces y muy favorecedoras, las mechas miel aportan calidez a cualquier base castaña o rubia oscura. Son perfectas para iluminar el rostro y dar un efecto rejuvenecedor inmediato.

Tintes rojizos

Los cobrizos claros o rojizos sutiles son una excelente opción para quienes buscan un cambio atrevido pero elegante. Estos tonos reavivan la piel y añaden energía al nuestro look sin endurecer las facciones. Si quieres que tu melena esté en tendencia, no dudes en apostar por los cobres jinger, spicy o canela.

El color de pelo correcto puede convertirse en un auténtico truco de belleza para las mujeres de 50 en adelante. Ya sea con reflejos cálidos, tonos profundos o mechas, elegir el matiz que aporte luz y naturalidad sobre tu pelo será la opción correcta para rejuvenecer, reflejar seguridad y mucho estilo.