¿Cambio de look? 6 cortes de pelo que serán tendencia porque son elegantes y favorecedores a los 40

Llegar a los 40 es sinónimo de seguridad, estilo propio y una nueva etapa en la que buscamos cortes de pelo que no solo estén en tendencia, sino que también favorezcan y aporten un aire rejuvenecido a nuestra apariencia.

Este 2026, las tendencias en belleza se inclinan por estilos que suavizan las facciones, aportan movimiento y elevan la textura natural de nuestra melena. Es por ello que, desde box elegantes hasta melenas XL llenas de carácter y presencia, estos son los seis cortes que dominarán la temporada y que deberías considerar si estás lista para un cambio de look sofisticado y sumamente favorecedor.

French bob

El french bob sigue consolidándose como uno de los cortes más sofisticados del momento. Sus líneas rectas ligeramente más cortas a la altura de la mandíbula son el aliado perfecto para enmarcar el rostro con un toque parisino que nos hace lucir joviales y rejuvenecidas.

Este corte favorece especialmente a los 40 porque aporta mucha frescura instantánea al mismo tiempo que da estructura al contorno facial y rejuvenece sin esfuerzo.

Combina perfecto con flequillos suaves o laterales para suavizar algunas líneas de expresión y aporta un aire relajado pero elegante y moderno.

Pelo XL

No por nada se ha convertido en el favorito de muchas celebridades. Lejos de la idea de que la melena larga pueda avejentar, el pelo XL tendrá un combat superpoderoso, pues viene a refutar esta idea.

Las longitudes largas y fluidas ayudan a estilizar el cuerpo del pelo, suavizar el rostro y nos permiten jugar con una infinidad de estilos y peinados, desde ondas, capas largas o texturas naturales.

Este corte es ideal si lo que buscas es mantener un look femenino, versátil y muy luminoso. Nuestro consejo es que lo lleves con capas estratégicas para crear un efecto natural y también más movimiento en tu melena, sin perder sofisticación.

Corte pixie

El pixi es un clásico que vuelve con fuerza. Su magia está en el efecto lifting que genera, pues despeja la zona de los pómulos y la mandíbula, elevando visualmente nuestras facciones para ayudarnos a proyectar un look moderno y empoderado.

No solo ayuda a afinar nuestro rostro, también es perfecto para aquellas que disponen de poco tiempo y desean un estilo práctico pero lleno de carácter al momento de estilizar su melena.

La apuesta para este 2026 es llevarlo ligeramente desenfadado, es decir, pídele a tu estilista que agregue un poco de capas y volumen; esa es la apuesta segura para un look elegante.

Corte shaggy

El shaggy es el corte para quienes aman los looks desenfadados, pues este estilo está lleno de textura y movimiento. Sus capas estratégicas permiten iluminar el rostro, equilibrar el volumen y potenciar la forma natural de nuestro pelo.

Es ideal para mujeres de cualquier edad, pero a partir de los 40, es la opción perfecta para poder proyectar personalidad, lucir un estilo moderno y juvenil y disimular afinamiento capilar, pues aporta mucho dinamismo a la melena.

Clavicut

El clavicut, un corte cuya longitud llega justo a la altura de la clavícula, se ha convertido en el favorito universal por una razón: favorece absolutamente a todas. Su largo estratégico estiliza el cuello, enmarca suavemente el rostro y ofrece un acabado elegante sin ningún tipo de esfuerzo.

Apuesta por él con puntas texturizadas, aunque con completamente rectas también se ve increíble, para darle movimiento al pelo y evitar el efecto casco al que muchas le tememos cuando buscamos un corte corto. Este es el corte perfecto si buscas una transición entre la melena larga y media.

Corte con flequillo cortina

Los curtain bangs son uno de los flequillos más deseados por muchas porque suavizan las facciones mientras aportan un efecto rejuvenecedor inmediato. Su caída lateral ayuda a enmarcar los pómulos y equilibrar proporciones; también otorga un look glamuroso y con una vibra retro muy elegante.

Gracias a su apertura, este flequillo, que puede acompañar a cualquier corte de pelo, es un aliado perfecto para disimular líneas de expresión en la zona de la frente, sin mencionar que otra de las razones por las que lo amamos es porque aporta movimiento y ayuda a transformar cualquier estilo que llevemos sin necesidad de cambios drásticos.

El 2026 será un año lleno de cortes versátiles femeninos y diseñados para destacar la belleza natural a los 40.

Ya sea que apuestes por un estilo corto o una melena larga con mucho movimiento, estos cortes de pelo son la opción segura para aportar frescura, luminosidad y elegancia. Si estabas buscando inspiración para un cambio de look, no dudes en apostar por cualquiera de estas opciones.