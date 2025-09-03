Coco Gauff impone moda con las uñas acrílicas inspiradas tenis durante US Open

El US Open no solo ha sido el escenario de las jugadas más emocionantes y apasionadas del tenis, sino que también se ha convertido en una ventana de inspiración para el mundo de la belleza. En esta ocasión, la encargada de llevar los reflectores no solo a su juego, sino también a sus manos ha sido la tenista Coco Gauff, quien durante el US Open 2025 en su juego frente a la croata Donna Vekic, lució un set de uñas acrílicas muy creativo.

Una manicura muy deportiva

Durante su paso por el Estadio Arthur Ashe, Coco Gauff sorprendió al mundo con un manicure temático en 3D. Obra de la manicurista y nail artist Isa Bone, el diseño de Coco incluyó detalles icónicos del tenis: una falda color blanco tableada, pequeñas pelotas de tenis en relieve, remolinos en tono neón que evocaban la energía del torneo y la bola en el aire y, por supuesto, pequeñas raquetas.

Este diseño posó sobre dos bases: la primera en color nude con un toque de efecto milky muy ligero, así como un elegante tono vino burdeos que contrató de forma épica con los detalles en verde y blanco, y además hizo juego con el uniforme de Coco.

Uñas de Coco Gauff en el partido contra Donna Vekic of Croatia durante el Women’s Singles Second Round match en el quinto día del US Open 2025. Susan Mullane/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images

De acuerdo con lo revelado por la propia manicurista a Popsugar, el set tomó un tiempo de 2 horas para su realización: “La inspiración detrás del set de Coco fue su outfit… Utilicé colores que crearan unas uñas de tenis divertidas. Quise agregar pequeñas pelotas de tenis en 3D, así como una falda con vuelo [también] en 3D. Los otros dedos contienen un color marrón para hacer match con su top y chaqueta, y [con la técnica de aerógrafo] agregué verde para hacer juego con las pelotas de tenis”, compartió la artista con el medio.

Cómo recrear las uñas de Coco Gauff

Aunque el diseño original está lleno de detalles en 3D, es posible adaptarlo a un estilo más sencillo si no tienes la posibilidad de acudir con una manicurista que pueda replicarlo. Puedes apostar por aplicar sobre tus uñas una base en color rojo burdeos y sobre ella colocar a toquecitos, y con ayuda de un quesito de maquillaje, toques de color verde neón para lograr ese efecto difuminado. Si deseas apostar por algo más elaborado e incluir los elementos en 3D del diseño original, destaca una uña con alguno de los elementos que Isa utilizó en el set de Coco: pelotas de tenis, moños en 3D, raquetas. Estos puedes adherirlos o formarlos con glue gel; sin embargo, sí será necesario contar con una lámpara de uñas para realizarlo.

Tendencias de uñas personalizadas

El nail art temático está viviendo un auge muy especial; cada vez vemos a más manicuristas apostar por diseños que incluyan celebridades, inspirados en películas, series, personajes o conceptos musicales, demostrando que el manicure es un accesorio muy importante en el sello personal de las mujeres de la actualidad.

El nail art es una forma de expresión personal que trasciende las pasarelas o los eventos de moda, y en este caso los deportivos, algo que estamos amando con totalidad.

Las uñas acrílicas de Coco Gauff en el US Open 2025 demuestran que incluso en un entorno tan exigente como el deporte profesional, hay espacio para expresarnos libremente a través de nuestro estilo propio. Definitivamente, el nail art llegó para quedarse y ser parte de la celebración de nuestra identidad y autenticidad.