¿Cómo lucir uñas francesas renovadas? 5 alternativas de manicure más elegantes que el clásico french

Las uñas francesas son ese manicure clásico al que todos recurrimos alguna vez en nuestra vida: ya sea por su elegancia, porque son un diseño discreto, porque son sencillas de realizar (las manicuristas no están de acuerdo con esto) o porque es la primera idea que pasa por nuestra mente cuando no sabemos de qué forma arreglarnos las uñas. Sin embargo, a pesar de que es el favorito de muchas, hay veces que nos pide ir un paso más allá. La estética actual, así como las tendencias, nos piden versiones más suaves, más brillantes o diferentes a lo que estamos acostumbradas: la típica punta blanca.

Así que si tú también estás cansada del french tradicional y en tu próxima visita al salón quieres darle un refresh, considera estas cinco alternativas de manicure elegante con las que seguramente te vas a obsesionar porque siguen siendo igual de refinadas que el francés que ya conoces, pero mucho más actuales.

Baby boomer

También conocido como francés difuminado, es una de las técnicas de decoración favoritas de muchas novias, invitadas a eventos especiales o simplemente de mujeres que buscan un look impecable sin tanta dureza. Sí, aquí también vas a llevar el blanco base; sin embargo, la punta se va a integrar hacia el lecho ungueal, logrando un degradado que se fusiona con el color rosa natural de nuestras uñas. El resultado es ultradelicado, un diseño pulido y muy limpio visualmente.

Uñas micro french efecto reflectivo

El micro french es la versión minimalista de las uñas francesas. Aunque algunas apuestan por él en el mismo color blanco de siempre, esta técnica de decoración también permite jugar con otros colores, texturas o acabados. Este invierno 2025, el cat eye y el efecto reflectivo estarán dominando las tendencias, y este último en específico es una gran alternativa para lucir unas uñas con micro francés de forma muy elegante. El gel reflectivo se activa a la exposición directa de luz intensa, por lo que bajo el sol o ante el flash de una cámara tendrás un diseño sumamente brilloso.

Glitter boomer

Esta técnica es prima hermana del baby boomer, pero en su versión glamurosa. Aquí el degradado no es blanco, sino que se usa glitter ultrafino que se concentra en la punta y se va dispersando hacia la zona media de la uña. Esta alternativa es discreta, pero muy festiva, ideal para cenas decembrinas, celebraciones o simplemente para aquellas que son amantes del glitter. Contrario a lo que pudiera parecer, esta alternativa resulta muy elegante y nada excesiva.

Uñas outline

El outline es una tendencia que sigue dominando los salones de belleza; el objetivo de este diseño es definir la orilla de la uña con una línea delgada que rodea el borde en lugar de solo la punta. Las posibilidades con esta forma de decoración son infinitas, pues puedes recurrir al clásico blanco o jugar con colores, apostar por un delineado negro o incluso por efectos como el metálico o el ojo de gato.

Uñas coreanas difuminadas

El degradado de uñas coreano es otro gran diseño de uñas para usar como alternativa al típico francés. Estas uñas se retoman desde la inspiración de diseños coreanos, y buscan aplicar una forma difuminada en tonos rosados con un toque muy sutil de rojizo, imitando el color natural de la uña para que esta luzca saludable. Una de las cosas que hace maravillosas a estas uñas es el acabado glossy, pues hace que las manos se proyecten de manera fresca, limpia y de forma muy lujosa.

Las uñas francesas son ese clásico que no tiene que verse aburrido por toda la eternidad; el mundo de las uñas ha evolucionado tanto que nos permite reinventarlo cada día de la forma más creativa posible y estas alternativas de manicure solo son algunas (las más elegantes) de todo el universo de oportunidades que existe para lucir un buen french.