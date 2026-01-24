Suscríbete
Belleza

Cómo maquillarte este 14 de febrero: 7 ideas románticas y fáciles de copiar

No se trata de un maquillaje perfecto ni recargado, sino de resaltar lo que ya tienes y sentirte linda.

Enero 23, 2026 • 
Karen Luna
World Premiere Of "Barbie" - Arrivals

Getty Images

El 14 de febrero es la excusa perfecta para jugar un poco más con el maquillaje, sin necesidad de ser experta ni pasar horas frente al espejo. Ya sea que tengas una cita, una cena con amigas o simplemente quieras verte linda para ti, la clave está en elegir looks románticos, favorecedores y fáciles de replicar.

Aquí te dejo siete ideas de maquillaje para San Valentín que funcionan para todos los estilos.

1. Piel luminosa con rubor rosado

Nada grita romance como una piel fresca y luminosa, opta por una base ligera, añade rubor rosado en crema para lograr ese efecto natural de mejillas sonrojadas. ¡Es sencillo, favorecedor y nunca falla!

2. Ojos en tonos durazno

Los tonos durazno y melocotón aportan calidez y dulzura a la mirada, aplica una sombra suave en el párpado móvil y difumina bien. ¡Es un look perfecto si buscas algo delicado pero actual!

3. Delineado fino y pestañas naturales

Para un maquillaje elegante y romántico, el delineado delgado es clave. Acompáñalo con máscara de pestañas que alargue sin apelmazar, el resultado es limpio, sofisticado y muy fácil de lograr.

4. Labios rosa natural o gloss

Este San Valentín, menos es más, los labios rosa suave o con brillo transparente se ven frescos y juveniles, además, son cómodos y combinan con cualquier maquillaje de ojos.

"Barbie" Premiere - Red Carpet

Getty Images

5. Sombra satinada en tonos champagne

Una sombra champagne o beige satinado ilumina la mirada sin exagerar. Aplica un toque en el centro del párpado o en el lagrimal para un efecto romántico instantáneo.

6. Efecto “no makeup makeup”

El famoso maquillaje natural sigue siendo uno de los favoritos. Corrige lo necesario, define cejas y añade un poco de rubor y bálsamo labial. Ideal si prefieres un look discreto pero encantador.

7. Toque de iluminador rosado

Un iluminador rosado suave en pómulos y puente de la nariz aporta luz y frescura. Úsalo con moderación para mantener el maquillaje elegante.

Maquillarte este 14 de febrero no tiene que ser complicado, estas ideas demuestran que con pocos productos y técnicas sencillas puedes lograr un look romántico, actual y favorecedor. Al final, el mejor maquillaje es el que te hace sentir cómoda, segura y lista para disfrutar el día con o sin cita.

maquillaje san valentín
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
