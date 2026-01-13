¿Cómo saber si un corte de pelo me quedaría bien? 5 estilos que favorecen a los 40 y rejuvenecen

Ninguna edad tendría que ser sinónimo de sacrificio de nuestro estilo ni mucho menos de apostar por un look moderno, todo lo contrario. Y es que un buen corte de pelo se puede convertir en el aliado ideal para ayudarnos a potenciar nuestros rasgos, favorecer las facciones y refrescar nuestra imagen.

Muchas veces, cuando estamos a punto de ir al salón de belleza, solemos preguntarnos cómo saber si un corte de pelo es el indicado para nosotras, muchas veces porque queremos un cambio favorecedor y otras tantas porque algunos estilistas no suelen acertar tanto en las referencias que solemos llevarles.

Es por esta razón que apostar por elegir estilos que sean estratégicos y favorezcan a la mayoría de rostros sin endurecer las facciones es la clave para lucir un estilo que nos favorezca y rejuvenezca sin importar la edad que tengamos. Estos son los cinco cortes de pelo más favorecedores que tienes que probar por lo menos una vez en tu vida.

Corte bob

Aunque este estilo se ha convertido en un clásico, las tendencias capilares buscan darle un refresh que lo haga lucir ligeramente diferente a su tradicional longitud a la mandíbula y de acabado pulido.

El corte bob con textura en las puntas se ha convertido en uno de los cortes de pelo más favorecedores a partir de los 40, pues es un estilo que ayuda a definir el contorno de nuestro rostro mientras oculta algunas líneas de expresión, haciendo que este se vea más joven y fresco.

No solo está en tendencia, sino que también es un estilo que favorece a los rostros ovalados, alargados y ligeramente cuadrados, pues ayuda a equilibrar las proporciones del rostro.

Corte con capas largas

Para aquellas que no quieren renunciar al largo de su melena, apostar por un corte con longitud media y capas largas es un total acierto. Este corte aportará volumen de forma controlada y estratégica con el objetivo de evitar el aspecto de pesadez o el tan temido efecto casco, mientras enmarca el rostro.

Las capas no solo le dan vida al pelo, aportando movimiento sobre él y dimensión, sino que también son grandes aliadas para suavizar las facciones, aportando la sensación de ligereza y rejuvenecimiento.

Corte shag

El corte shag es perfecto para aquellas que están buscando un look moderno sin comprometer la elegancia y el refinamiento. Se compone de capas estratégicas que ayudan a aportar textura y movimiento, las cuales ayudan a disimular los signos del cansancio o de la edad sobre el rostro. Este estilo suele favorecer principalmente a aquellas mujeres con rostros redondos y cuadrados; sin embargo, suele adaptarse a diferentes contornos faciales, ayudando a estilizar visualmente nuestras facciones.

Gracias al volumen que agrega a la melena, es un corte rejuvenecedor inmediato y de los favoritos para las amantes del estilo desenfadado.

Corte long bob

También conocido como lob, es uno de los cortes más versátiles y favorecedores que el estilo bob nos puede regalar. Su estructura suele apostar por una longitud que llegue entre la clavícula y los hombros, razón por la cual se ha convertido en un gran aliado para aquellas que buscan alargar mensualmente el cuello y estilizar el rostro desde la zona de la mandíbula.

Al igual que el tradicional bob, el lob busca apostar por una versión texturizada, por lo que a partir de ahora deberás solicitarlo en el salón de belleza con las puntas degrafiladas o capas para potenciar su efecto rejuvenecedor.

Corte pixie

Este es el corte favorito de las mujeres que apuestan por estilos atrevidos y modernos. El pixie, aunque suele entrar en la categoría de cortes cortos, también ha buscado reinventarse y apostar por una versión más larga, dejando mechones en la zona de la coronilla para lograr un efecto desenfadado pero muy elegante.

Gracias a la forma de este estilo, es posible resaltar los pómulos y agregar una apariencia fresca al rostro.

¿Cómo saber si un corte de pelo te quedará bien a los 40? Es una pregunta que más de una solemos hacernos antes de acudir a un salón de belleza. La realidad es que el secreto para encontrar esta respuesta radica en apostar por cortes que suelen adaptarse a facciones similares a las nuestras; sin embargo, apostar por propuestas con movimiento y volumen también son grandes aliados rejuvenecedores que no podemos dejar de considerar.

Si estabas buscando un corte de pelo que no solo rejuvenezca, sino que favorezca tus facciones, apuesta por alguna de estas opciones, pues estamos seguras de que resaltarán la belleza natural que ya posees.