Conoce los 5 cortes de pelo que sí dan volumen a la melena ¡No cometas estos errores si tienes pelo fino!

Si tienes pelo fino, es probable que hayas sido víctima de un corte mal hecho con el que tu melena, lejos de resaltar por su belleza, termine convirtiéndose en un factor que te sume años, se vea sin forma, estructura y ese volumen que necesitamos para que un look se vea saludable, pulido y fresco. Esta temporada los expertos en cortes de pelo coinciden en una cosa: el truco para lucir más volumen no está en cortar mucho ni en llenar tu pelo de capas desordenadas, sino en jugar con la estructura del corte.

Melenas largas con degradados estratégicos, cortes medio estilizados e incluso cortes cortos sólidos están regresando como la forma más eficaz para darle cuerpo a la hebra fina. Y si además sumamos estilos que generan movimiento natural, como las ondas sueltas o los flequillos inteligentes, el resultado será aún mejor.

Estos son los cinco cortes de pelo con los que tu melena se verá elegante y con volumen.

Corte mariposa

Este corte se ha convertido en un clásico del volumen por una razón: trabaja con los degradados sutiles en la zona frontal y media, pero conserva el “peso” en la parte de atrás. Esto hace que el pelo se vea con un efecto blowout con movimiento y efecto expansivo. Lo importante aquí es no apostar por capas profundas, pues esto solo quitará densidad a tu pelo, sino apostar por caídas fluidas y redondeadas.

Corte midi

El largo justo sobre los hombros crea un equilibrio perfecto para que el pelo fino no se vea aplastado. Lo ideal es llevar las puntas ligeramente hacia afuera, con un broche o una plancha curva, para generar volumen visual en la parte inferior. Un plus para que el corte no se vea completamente pulido es pedirle a tu estilista que degrafile las puntas. Este corte añade más a la silueta del pelo, haciendo que se vea con mayor densidad.

Corte pixie

Cuando el pelo es muy fino, un corte pixie con volumen en la coronilla se vuelve uno de los cortes más favorecedores. Este estilo no depende de una cantidad enorme de pelo, pues se exige textura únicamente en la parte superior para elevarlo. Muchas mujeres lo aman porque les da un aspecto de corte editorial, porte y elegancia, ya que no solo agrega densidad, sino que también estiliza las facciones del rostro.

Cortes con flequillo

Un fleco aporta mucho cuerpo en la parte frontal y estructura en la mirada. Los flequillos no solo son tendencia porque se ven bien, sino que son un gran aliado para resaltar un corte. Lo mejor para un pelo fino es un flequillo ligero, que no sea tupido o pesado para que no te robe luz. La recomendación de los expertos es apostar por tipo cortina o flequillos texturizados.

Corte con ondas

Como tal, esta idea no es un corte en toda la extensión de la palabra, sino más bien una forma de estilizarlo. Las ondas sueltas con puntas despeinadas suman mucho volumen sin apelmazar la melena. Este estilo es el que más se recomienda para afinar el rostro, pero engrosar visualmente la melena. La herramienta básica para peinarlo serán unas tenazas; sin embargo, al estar de moda las ondas sueltas, se pueden lograr simplemente con un trenzado para dejar que el pelo se vea natural y con movimiento.

Ahora ya sabes que el secreto para una melena densa que haga resaltar tu pelo fino es la estructura. Agregar volumen no es cortar sin control, es construir una silueta, y estos cinco cortes de pelo son la mejor alternativa para lograrlo.