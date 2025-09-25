Corte de pelo en capas, el look que está conquistando las melenas de las mujeres de 50 este otoño

Así como la naturaleza se renueva en el otoño, también es la temporada ideal para renovar tu imagen y lucir un nuevo look que te haga verte y sentirte renovada por dentro y por fuera, y los cortes de pelo en capas son una maravillosa opción.

¿Cómo es el corte en capas y cuáles son sus beneficios?

El corte de pelo en capas se caracteriza por ser una técnica en la que el pelo se corta en diferentes longitudes para dar un efecto escalonado que aporta movimiento, dimensión y textura a la melena, sin la necesidad de un cambio de look drástico.

Uno de los grandes beneficios de este corte, es que gracias a sus capas, que se pueden adaptar a la forma del rostro, se puede conseguir un efecto lifting que rejuvenece al instante, y además también se adaptan a cualquier largo.

Si estás considerando un corte en capas para cambiar de look, te recomendamos estos cortes de pelo que podrían servirte de inspiración:

Cortes con capas largas

Ideal para las melenas largas que buscan darle movimiento sin renunciar al largo XL, de una forma natural y moderna, puedes agregar algún flequillo para darle mayor personalidad a tu melena.

Bob con textura

Una forma de darle textura a tu corte bob de manera natural, es agregando algunas capas suaves con puntas ligeramente desfiladas para conseguir un look más moderno y juvenil, es ideal si estás buscando un look desenfadado.

Corte mariposa con fleco

El corte mariposa o butterfly cut es ideal para rejuvenecer el rostro al instante, pues su capas que evocan al vuelo de las mariposas, son perfectas para definir el rostro y suavizar las facciones de manera natural, y gracia a su flequillo, puedes conseguir un look juvenil.

Cortes midi con puntas suaves

Si estás buscando un look moderno y elegante pero de fácil mantenimiento, el midi en capas es perfecto, pues tu melena se verá con un movimiento natural y sofisticado que no pasará desapercibido.

Si buscas un look que combine frescura, movimiento y sofisticación, este otoño no hay mejor apuesta que las capas en sus diferentes versiones.

