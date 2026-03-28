Corte lob desfilado: el estilo perfecto para mujeres de 30+ que favorece a todos los tipos de rostros

Este corte de pelo se define por su longitud intermedia: no es ni demasiado corto ni completamente largo. Se ha convertido en uno de los favoritos de celebridades como Kendall Jenner y Hailey Bieber, gracias a lo fácil que es de peinar. Además, es muy versátil, ya que favorece tanto a cabellos lisos como rizados y se adapta a casi todos los tipos de rostro.

Lob bob: el corte de pelo que estará de moda esta primavera 2026

Una de las principales características de este corte es su largo: a diferencia del clásico bob corto, el lob llega a la altura de la clavícula. Esto permite que el cabello tenga un movimiento mucho más natural, ideal para quienes quieren un cambio de look sin perder demasiado largo o para deshacerse de las puntas maltratadas.

A diferencia de estilos más radicales, el lob desfilado incorpora capas suaves que aportan textura y ligereza, logrando un acabado dinámico y muy favorecedor. Para potenciar aún más el efecto, puedes pedir que las puntas se trabajen con una técnica de capas redondeadas: esta enmarca el rostro, suaviza el corte y aporta volumen natural, especialmente en cabellos finos.

El resultado es una forma en “C” que crea un efecto de caída en cascada, haciendo que el cabello se vea con más cuerpo y movimiento. Getty Images

Tip Vanidades: Si tienes el cabello rizado y quieres definir las puntas con forma en “C”, utiliza un cepillo secador para pulirlas ligeramente. Así lograrás ese acabado noventero, pulido pero con movimiento, que popularizó Jennifer Aniston.

¿Por qué las celebridades han adoptado este look?

Si algo define este 2026, es la apuesta de las celebridades por cortes que combinan practicidad con estilo. Rose Byrne, por ejemplo, ha optado por una versión con capas ligeras y un sutil guiño noventero que equilibra elegancia y naturalidad. En la misma línea, Jennifer Lawrence ha dejado claro que llevarlo lacio y el corte recto funciona igual de bien.

Y no es coincidencia: el lob ofrece la libertad de llevar el cabello recogido, suelto o con distintas texturas sin esfuerzo, justo lo que exige una rutina actual. Getty Images

Renuévate esta primavera

Cuando cambian las estaciones, también cambia la forma en la que queremos llevar el cabello: más suelto, más ligero, más acorde al ritmo del día a día. En ese contexto, el lob desfilado se posiciona como una elección estratégica, porque refresca la imagen sin recurrir a transformaciones radicales y aporta movimiento sin sacrificar longitud.

Más allá de lo estético, este corte conecta con una nueva filosofía de belleza: menos rigidez y más naturalidad. Hoy, la prioridad está en estilos que fluyan, que se adapten a la textura real del cabello y que requieran poco esfuerzo para verse bien, dejando en segundo plano los acabados demasiado estructurados.

Favorece a todas (y ese es su mayor poder)

Uno de los mayores atractivos del lob desfilado es su capacidad de adaptarse a cualquier tipo de rostro y textura de cabello.

En rostros redondos, alarga visualmente

En rostros cuadrados, suaviza las facciones

En cabello fino, aporta volumen

En cabello grueso, elimina peso sin perder forma

Por eso expertos lo consideran uno de los cortes más universales del momento. Getty Images

Cómo llevarlo para verte más joven

La clave está en el acabado:

Puntas desfiladas para un efecto ligero

Ondas suaves tipo “effortless”

Raya en medio para un look moderno

Capas invisibles (puntas en c) que aporten movimiento

El resultado es un cabello con más vida, brillo y fluidez, que enmarca el rostro sin endurecerlo.

Versátil, favorecedor y fácil de mantener, este corte se convierte en el aliado perfecto para mujeres que quieren un cambio sutil pero impactante.

