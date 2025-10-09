Suscríbete
Cortes de pelo 2026: 5 maneras de llevar el bob con sofisticación a los 50 y 60

Hay cortes que se convierten en parte de nuestra historia, y el bob sin duda es uno de ellos, por eso te enseñamos a llevarlo en los próximos días.

October 09, 2025 
Karen Luna
Cortes de pelo 2026: 5 maneras de llevar el bob

Getty Images

Hay cortes que nunca se van del todo y el bob es uno de ellos porque es limpio, además tiene ese algo que te hace sentir fresca sin esfuerzo. En 2026 regresa con una vibra más libre, perfecta para mujeres de 50 o 60 que quieren un cambio sutil, moderno y con mucha actitud. ¡No se trata de parecer más joven, sino de proyectar seguridad, gusto y esa belleza que solo llega con los años!

1. El bob clásico que siempre estiliza

El clásico bob con raya a un lado sigue siendo el favorito de muchas porque tiene un encanto discreto, pero al mismo tiempo logra que el rostro se vea más definido y armonioso. Es el tipo de corte que puedes llevar al trabajo, a una cena o incluso a un fin de semana relajado, y siempre luce bien.

El magnesio es un mineral esencial que está involucrado en una variedad de procesos importantes en nuestro cuerpo.

Getty Images

2. French bob: el toque parisino que nunca pasa de moda

El French bob tiene algo romántico y despreocupado. Es corto, con textura, y parece hecho para mujeres que no necesitan esforzarse demasiado para verse bien. Si lo llevas con un flequillo ligero o con el cabello ligeramente despeinado, el resultado es chic y natural al mismo tiempo.

El rostro ovalado es perfecto para llevar cualquier estilo de bob, desde el clásico hasta el asimétrico.

GETTY IMAGES

3. Long bob: elegante, fácil y versátil

Si te cuesta dejar atrás el largo, el long bob (o “lob”) es perfecto. Llega justo por encima de los hombros y tiene una caída preciosa que acompaña los movimientos sin perder estructura. Es ideal si te gusta algo sofisticado pero práctico.

Si quieres lucir fabulosa usando un corte bob, pon atención en los detalles.

Getty Images

4. Bob con textura natural: deja que tu melena hable

Este año, la tendencia es abrazar la textura real, y eso aplica también para las mujeres maduras. Si tienes ondas o rizos suaves, no los escondas: el bob texturizado te da cuerpo, carácter y un aire actual sin esfuerzo.

El long bob es ideal para estilizar el rostro.

Getty Images

5. Micro bob: corto, valiente y con carácter

El micro bob, que llega justo a la mandíbula, es atrevido y elegante a la vez. Al despejar el cuello y la cara, da un efecto inmediato de luminosidad y frescura. Es el corte para quienes no temen mostrar su esencia, sin filtros ni adornos.

Conseguir el Hydro Bob perfecto implica utilizar productos de calidad y técnicas de peinado específicas.

GETTY IMAGES

Durante los próximos meses el corte bob no solo vuelve para marcarnos las tendencias, también celebra la libertad de llevar el estilo que te representa. Es un corte que acompaña las etapas de la vida, se adapta a tus rutinas y te permite brillar sin exagerar. ¡A los 50 o 60, no se trata de seguir las modas, sino de disfrutar de quién eres!

Karen Luna
Karen Luna
