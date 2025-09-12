¿Cuál es el mejor corte de pelo para mujeres de 50 años? 5 looks que son mejores que el Pixie

Cuando llegamos a una edad más madura, como son los 50, solemos buscar opciones de estilo que nos ayuden a proyectar una apariencia fresca y rejuvenecida mientras abrazamos nuestra edad. Al apostar por un corte de pelo en el salón, deseamos que este además cubra requisitos como que sea capaz de agregar movimiento, sea favorecedor y nos ayude a enmarcar el rostro. Muchas veces, el comodín es el corte bob o el pixie, cuya practicidad lo ha convertido en el favorito de muchas; sin embargo, no son la única alternativa para lucir una melena sofisticada. Estos cinco cortes son los recomendados por expertos para ayudarnos a resaltar la belleza de esta etapa de nuestra vida.

Corte clavicut con textura

El clavicut se caracteriza por ir a la altura de la clavícula y es un corte que aporta mucha sofisticación a quien lo porta. Suele ser la opción de las mujeres que no son tan fanáticas de los cortes cortos o de aquellas que no desean comprometer tanto el largo de su pelo durante un cambio de imagen. Este corte puede ir recto; sin embargo, su versión texturizada apuesta por añadir pequeñas y ligeras capas que permiten darle movimiento y volumen al pelo, lo que suaviza nuestras facciones y favorece la apariencia de un cuello estilizado.

Melena XL con capas

Contrario a la idea que muchas podríamos tener de que el pelo largo puede ayudarnos a aumentarnos algunos años, las melenas XL llegan este 2025 para demostrarnos esta falacia, pues un buen corte con capas estratégicas puede ayudarnos a rejuvenecer mucho. Las capas ayudan a enmarcar el rostro, aportando dinamismo sobre él; esto ayuda a evitar la apariencia de pesadez que suele generarse en melenas muy abundantes. Puedes estilizarlo con ondas suaves, brushing o simplemente llevarlo con su textura natural.

Long bob con fleco cortina

El fleco cortina es uno de los mejores aliados para enmarcar el rostro y proyectar una imagen elegante y sofisticada. Acompañar este copete con un long bob será un gran acierto para lograr una imagen más juvenil; puedes apostar por él en una melena lacia o incluir algunas ondas sueltas; esta última opción te ayudará a estar en tendencia con la estética messy.

Corte mariposa

Uno de los favoritos del año y que, sin importar la temporada del año, es la alternativa ideal. Este corte tan popular y versátil se caracteriza por jugar con dos longitudes: capas cortas en la parte superior de la melena que ayudan a enmarcar el rostro y un largo pronunciado en la parte inferior, aportando volumen y ligereza, así como un aspecto más fresco y rejuvenecido.

Corte mixie

Este corte apuesta por mezclar dos estilos, el mullet y el pixie; sin embargo, apuesta por darle a quien lo porta mucha mayor sofisticación que si se eligiera un solo corte. El mixie apuesta por llevar los laterales cortos, incrementando la longitud en la parte de la nuca para un acabado despeinado pero elegante. Este corte permite estilizar el cuello y nos permite proyectar una imagen moderna sin el riesgo de comprometer la formalidad.

La clave para lucir una melena increíble a los 50 está en elegir un buen corte de pelo con el que nos sintamos cómodas, frescas y bellas. No importa qué estilo decidas elegir, sino apostar por aquel que se adapte a tu estilo, personalidad y favorezca tu belleza.