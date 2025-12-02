¿Cuál es el orden para un buen maquillaje? 5 looks decembrinos favorecedores para piel madura

El maquillaje navideño para piel madura tiene una misión clara: aportar frescura, luz y definición sin caer en texturas pesadas que marquen las líneas de expresión. Para conseguirlo, no solo importa el look final, sino el orden en el que aplicas cada producto. Una piel bien preparada, seguida por capas ligeras y estratégicas, puede transformar por completo un look decembrino y darte ese efecto rejuvenecedor que buscamos durante estas fechas.

Estos son los cinco maquillajes festivos, pensados para distintos gustos y estilos, pero con un punto en común: realzar los rasgos de una piel madura, respetando el orden ideal de aplicación para obtener un acabado impecable.

Maquillaje glowy para una piel luminosa

Este maquillaje está pensado principalmente para aquellas mujeres que tienen la piel seca. Lo principal que hay que hacer es aplicar un buen hidratante, posteriormente un primer luminoso y sobre él una base líquida ligera.

El uso del corrector debe ser estratégico y colocarse únicamente en las zonas que queremos iluminar. Recuerda que esta piel busca brillar de forma elegante, así que la única zona en la cual vas a aplicar polvo es en la zona T.

La clave para que este maquillaje no se vea parchoso es colocar rubor en crema, acompañar con algunas sombras satinadas y un labial glossy.

El objetivo de este maquillaje es aportar luz sin exagerar el brillo y ayudar a lucir rejuvenecida sin caer en exageraciones.

Maquillaje efecto lifting mate

Para aquellas que prefieren un look sin tanto brillo, esta alternativa apuesta por preparar la piel con un serum Y un primer matificador. Para la cobertura vamos a ocupar una base semimate y bronzer en crema. Para poner color sobre nuestras mejillas, vamos a apostar por un rubor durazno y podemos acompañar el look con un delineado fino y un labial mate con un toque muy ligero de gloss.

Recuerda que el soufflé makeup es una tendencia que busca lograr que la piel se vea uniforme sin que las líneas o capas de maquillaje sean visibles.

Este look nos ayudará a crear un efecto lifting instantáneo con el que triunfaremos en cualquier fiesta.

Look navideño clásico con labios rojos

Para esta idea es vital comenzar con una crema hidratante y un primer que nos ayude a ocultar poros. Apuesta por una base luminosa y un sellado suave con un poco de polvo. El protagonista de este maquillaje son los labios, así que apuesta por incluir un toque de rubor rosado, lucir los párpados de forma natural con un pequeño delineado difuminado y, por supuesto, los labios rojos. Este año los tonos burdeos, borgoña y vino son tendencia y estarán acompañando los maquillajes decembrinos.

Si tu piel es muy reseca en la zona de los labios, la para evitar que se vean cuarteados.

Smokey en tonos marrones

Para este maquillaje, el protagonismo se dirige a la mirada; sin embargo, eso no quiere decir que la piel la tengamos que desatender.

Comienza por agregar una crema y un serum de ácido hialurónico para hidratar tu piel; apuesta por el uso de una base ligera y un poco de corrector luminoso. El bronzer será tu mejor aliado, pues convivirá de forma armónica sobre tus mejillas con un rubor en tono terracota. El maquillaje muy recargado ya no está de moda; es por ello que la aplicación de sombras café se recomienda que se realice de forma sumamente difuminada. Una vez satisfecha con el resultado, aplica máscara de pestañas y un brillo labial con su tono café para favorecer todo el maquillaje.

Maquillaje natural minimalista

La hidratación es el primer paso para este look; agrega un poco de crema con color y un toque de corrector únicamente donde lo necesites, ya sea para ocultar marquitas o iluminar algunas zonas de tu rostro. Con un iluminador vas a resaltar los puntos altos como las mejillas y la punta de la nariz; agrega tu máscara de pestañas favorita y un bálsamo labial en versión tinta; este lo vas a aplicar a toquecitos, pues lo que buscamos es lograr una apariencia de labios coloridos, pero sin que se vea que llevas aplicado algún labial.

El secreto de este maquillaje está en las capas; esas deben ser finas para no generar que el producto se acumule en las líneas de expresión.

Un maquillaje perfecto para piel madura empieza siempre con una buena preparación de la piel y continúa con un orden en el uso de los productos que nos ayuden a realzar la luminosidad natural de nuestro rostro.

Si vas a optar por un look clásico o algo más minimalista, lo importante es que trates de respetar el paso a paso de estos maquillajes para suavizar y rejuvenecer tu apariencia.